وصول دبابات أبرامز الأمريكية وكييف تعلن مقتل قائد أسطول البحر الأسود الروسي



صرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الإثنين أن أول دفعة من دبابات "ابرامز" الأمريكية وصلت إلى أوكرانيا، في الوقت الذي زعمت فيه كييف مقتل قائد الأسطول الروسي في البحر الأسود.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت تسليم ما مجموعه 31 دبابة قتالية من هذا الطراز إلى أوكرانيا.

وقال زيلينسكي، عبر تطبيق تيليجرام: "لقد وصلت دبابات ابرامز إلى أوكرانيا ويتم إعدادها الآن لتعزيز ألويتنا".

ولم يذكر زيلينسكي تفاصيل عن عدد الدبابات الأمريكية التي وصلت بالفعل إلى أوكرانيا.

وفي الآونة الأخيرة، تمت الموافقة على إرسال أسلحة ومعدات من المخزونات العسكرية الأمريكية تبلغ قيمتها 128 مليون دولار.

ولم تشمل تلك الأسلحة نظام الصواريخ التكتيكية "أتاكمز" التي يصل مداها إلى 300 كيلومتر، والتي طلبتها كييف منذ فترة طويلة.

وشنت أوكرانيا هجوما مضادا في يونيو وحققت تقدما بطيئا لكن الهجوم على مقر الأسطول البحري الروسي في البحر الأسود الأسبوع الماضي هز موسكو.

وقالت كييف إن الهجوم الذي شنته على مقر أسطول البحر الأسود الروسي يوم الجمعة، أسفر عن مقتل قائد الأسطول فيكتور سوكولوف.



