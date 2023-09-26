تراجع الأسهم الأوروبية لأدنى مستوى في شهر



أغلقت الأسهم الأوروبية عند أدنى مستوياتها في أكثر من شهر اليوم الاثنين إذ تأثرت معنويات المستثمرين بمخاوف من بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول وتباطؤ الاقتصاد الصيني.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا 0.6 بالمئة ليتراجع للجلسة الثالثة على التوالي.



وانخفضت أسهم شركات السفر والترفيه والسلع المنزلية والشخصية بأكثر من اثنين بالمئة لكل منها لتقود الانخفاضات في القطاعات.

وتراجع سهما شركتي إل.في.إم.إتش وكرينج المتأثرتين بالوضع في الصين 2.6 بالمئة و4.5 بالمئة على الترتيب وسط مخاوف مستمرة بشأن النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وانخفضت أسهم شركات التعدين 0.8 بالمئة مع تراجع أسعار المعادن بفعل ارتفاع المخزونات والمخاوف من بقاء أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول عالميا.

وقيم المستثمرون قرارات البنوك المركزية بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى مزيد من التشديد النقدي في الوقت الذي ألمح فيه البنك المركزي الأوروبي إلى وقف رفع أسعار الفائدة مؤقتا في أكتوبر ، في حين أظهرت بريطانيا وسويسرا واليابان موقفا أقل تشددا على نحو مفاجئ.

وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد اليوم الاثنين إن رفع أسعار الفائدة على الودائع يمكن أن يساعد في خفض التضخم إلى اثنين بالمئة.

وانخفض مؤشر داكس الألماني واحدا بالمئة بعد أن أظهرت أحدث البيانات تدهور معنويات الشركات الألمانية في سبتمبر أيلول لتنخفض للشهر الخامس على التوالي.