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الجيش الروسي يصد هجوماً صاروخياً على سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم

9/26/2023 3:06:06 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


قال ميخائيل رازفوجاييف حاكم سيفاستوبول الذي عينته روسيا عبر قناته على تيليجرام إن الجيش الروسي صد هجوما صاروخيا على مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم.

وأضاف "وفقا للبيانات الأولية، أسقطت قوات الدفاع الجوي صاروخا بالقرب من قاعدة بيلبيك العسكرية".

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