الجيش الروسي يصد هجوماً صاروخياً على سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم
التاريخ
9/26/2023 3:06:06 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
قال ميخائيل رازفوجاييف حاكم سيفاستوبول الذي عينته روسيا عبر قناته على تيليجرام إن الجيش الروسي صد هجوما صاروخيا على مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم.
وأضاف "وفقا للبيانات الأولية، أسقطت قوات الدفاع الجوي صاروخا بالقرب من قاعدة بيلبيك العسكرية".
MENAFN26092023000110011019ID1107141140
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.