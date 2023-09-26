دراسة: العمل بلا مقابل مُجزٍ يسبب أمراض القلب

كشفت دراسة علمية حديثة عن ضرر بالغ يُحدثه العمل الوظيفي بلا مقابل مُجزٍ، مؤكدةً أنه يؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب.

وأوضحت الدراسة، التي نشرها موقع «ميديكال إكسبرس» الطبي، أن الوظيفة التي تتطلب جهداً وليست مجزية قد تؤثر سلباً في صحة القلب، ولاسيما لدى الرجال.

ووجدت الدراسة، التي أجريت على ما يقرب من 6500 عامل من ذوي الياقات البيضاء، أن الرجال الذين يشعرون عادة بالتوتر في العمل لديهم ما يصل إلى الضِّعف من خطر الإصابة بأمراض القلب مثل أقرانهم الذين كانوا أكثر رضا في العمل.

ولفتت إلى أنه في بعض الحالات يتخذ هذا التوتر شكل الضغط الوظيفي، ما يعني أن العمال يشعرون بالضغط من أجل الأداء، ولكن ليس لديهم سوى القليل من القوة فيما يتعلق بكيفية إنجاز عملهم.

وبينت أنه في حالات أخرى، كانت المشكلة الأساسية تتمثل في اختلال التوازن بين الجهد والمكافأة، وذلك عندما يشعر الموظفون بأن اجتهادهم لا يحقق عوائد كافية، سواء من خلال الأجر أو الترقية أو التقدير أو الشعور بالإنجاز.

وكان الرجال الذين أبلغوا عن ضغوط العمل أكثر عرضة بنسبة 50% للإصابة بأمراض القلب التاجية، مقارنة بالرجال الذين كانوا أكثر سعادة في العمل، في حين لم يكن هناك تأثير مماثل بين النساء.

وأكد الباحثون أن النتائج أثبتت أن الكثير من الأسباب تجعل التوتر في العمل، حيث يقضي البالغون الكثير من الساعات، يسهم في الإصابة بأمراض القلب.

وأوضحت ماتيلد لافين روبيشود، الباحثة الرئيسة، أن الإجهاد المزمن يمكن أن يؤثر بشكل مباشر في نظام القلب والأوعية الدموية.

وقالت روبيشود، مرشحة الدكتوراه في جامعة CHU في كيبيك: «إن الإجهاد الوظيفي وعدم التوازن بين الجهد والمكافأة يمكن أن يؤثر بشكل مباشر في القلب، من خلال إثارة استجابات جسدية، تشمل زيادة في معدل ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم وتضييق الأوعية الدموية في القلب»

وأضافت: «هذا يجعل القلب يعمل بجهد أكبر، ويمكن أن يؤدي إلى مشكلات في تدفق الدم وإيقاع القلب، ما يزيد في النهاية من خطر الإصابة بأمراض القلب».

وتابعت: «يمكن أن يتعارض هذا مع القدرة على تناول الطعام بشكل جيد وممارسة الرياضة بانتظام وإيجاد الوقت للاسترخاء».

وأشارت إلى أنه إذا كان من الصعب اتباع أسلوب حياة صحي، فإن ذلك لن يؤدي إلا إلى زيادة أي آثار مباشرة للتوتر على نظام القلب والأوعية الدموية.

وأيَّد الدكتور إدواردو سانشيز على أن الإجهاد المزمن يمكن أن يسبب مشكلات لنظام القلب والأوعية الدموية، وربما يكون ضاراً مثل السمنة أو التعرض للتدخين السلبي.

وأشار سانشيز، كبير المسؤولين الطبيين للوقاية في جمعية القلب الأمريكية، إلى أنه منذ عدة سنوات، أصدرت جمعية القلب الأمريكية إرشادات لأصحاب العمل الذين يتطلعون إلى بدء التدريب على المرونة كوسيلة لمعالجة ضغوط العمال.

وقال إن الدراسة الجديدة تضيف أدلة على أن أماكن العمل يمكن، بل وينبغي لها، أن تساعد على تعزيز صحة القلب.

وتستند النتائج إلى ما يقرب من 6500 عامل من في كيبيك بكندا الذين كانوا جزءاً من دراسة صحية طويلة الأمد. وفي البداية، عام 2000، كان جميعهم خالين من أمراض القلب، وكان متوسط أعمارهم 45 عاماً.

وعلى مدى 18 سنة، تعرَّض 571 رجلاً لمرض القلب التاجي لأول مرة، مثل نوبة قلبية أو ألم شديد في الصدر ناجم عن انسداد شرايين القلب. ومن بين النساء، عانت 265 مضاعفات القلب المماثلة.

وبشكل عام، وجد الباحثون أن خطر الإصابة بأمراض القلب في المستقبل يرتفع بالتزامن مع الإجهاد الوظيفي الذي يشعر به العمال، وكان ذلك بعد مراعاة عوامل أخرى، مثل المستوى التعليمي، والحالة الاجتماعية، وعادات التدخين، والظروف الصحية كمرض السكري وارتفاع ضغط الدم، ومع ذلك لم يظهر الارتباط إلا بين الرجال.

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز