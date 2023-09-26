عبدالله بن زايد يلتقي وزير خارجية الهند في نيويورك ويبحثان الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين

(MENAFN
- Al-Bayan)
التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية ، معالي الدكتور سوبرامنيام جاي شانكار وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند ، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 78 من الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وبحث سموه ومعالي وزير الشؤون الخارجية الهندي علاقات الصداقة التاريخية ، والشراكة الاستراتيجية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند ، بالإضافة إلى التعاون بين البلدين في إطار المنظمات الدولية.
كما ناقش الجانبان عددا من مجالات التعاون الثنائي وفرص تعزيزها في إطار شراكة البلدين الاستراتيجية.
وبحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان و معالي الدكتور سوبرامنيام جاي شانكار، ملف التغير المناخي والتعاون الثنائي في هذا الشأن مع استضافة دولة الإمارات الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28"، العام الجاري في مدينة إكسبو دبي.
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أن دولة الإمارات وجمهورية الهند تحرصان على دعم العمل الدولي متعدد الأطراف ، الهادف إلى إيجاد حلول فاعلة للتحديات كافة، وبناء شراكات مثمرة وبناءة تعود بالخير على البشرية.
وأشار إلى أن البلدين الصديقين يرتبطان بشراكة استراتيجية شاملة منذ العام 2017 وشراكة اقتصادية شاملة منذ عام 2022، ما مكنهما من تحقيق العديد من الإنجازات التنموية لشعبيهما، مؤكدا أن "COP28 " يشكل فرصة للتأكيد على تكاملية هذه العلاقة الاستثنائية بين البلدين، وكذلك جدوى التعاون الدولي في مواجهة كافة التحديات الملحة.
حضر اللقاء، معالي لانا زكي نسيبة مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة.
MENAFN26092023000110011019ID1107141138
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.