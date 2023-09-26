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عبدالله بن زايد يلتقي وزير خارجية الهند في نيويورك ويبحثان الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين

9/26/2023 3:06:06 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية ، معالي الدكتور سوبرامنيام جاي شانكار وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند ، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 78 من الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وبحث سموه ومعالي وزير الشؤون الخارجية الهندي علاقات الصداقة التاريخية ، والشراكة الاستراتيجية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند ، بالإضافة إلى التعاون بين البلدين في إطار المنظمات الدولية.

كما ناقش الجانبان عددا من مجالات التعاون الثنائي وفرص تعزيزها في إطار شراكة البلدين الاستراتيجية.

وبحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان و معالي الدكتور سوبرامنيام جاي شانكار، ملف التغير المناخي والتعاون الثنائي في هذا الشأن مع استضافة دولة الإمارات الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28"، العام الجاري في مدينة إكسبو دبي.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أن دولة الإمارات وجمهورية الهند تحرصان على دعم العمل الدولي متعدد الأطراف ، الهادف إلى إيجاد حلول فاعلة للتحديات كافة، وبناء شراكات مثمرة وبناءة تعود بالخير على البشرية.

وأشار إلى أن البلدين الصديقين يرتبطان بشراكة استراتيجية شاملة منذ العام 2017 وشراكة اقتصادية شاملة منذ عام 2022، ما مكنهما من تحقيق العديد من الإنجازات التنموية لشعبيهما، مؤكدا أن "COP28 " يشكل فرصة للتأكيد على تكاملية هذه العلاقة الاستثنائية بين البلدين، وكذلك جدوى التعاون الدولي في مواجهة كافة التحديات الملحة.

حضر اللقاء، معالي لانا زكي نسيبة مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة.


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