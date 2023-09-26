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دراسة جديدة تكشف فوائد الزنجبيل في علاج أمراض المناعة الذاتية

9/26/2023 3:06:04 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشفت دراسة علمية أجريت في الولايات المتحدة أن المكملات الغذائية المشتقة من الزنجبيل يمكن أن تلعب دورا مهما في السيطرة على الالتهابات الناجمة عن أمراض المناعة الذاتية.

وتركز الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية JCI Insight على تأثير المكملات الغذائية المشتقة من الزنجبيل على نوع من خلايا الدم البيضاء تعرف باسم العدلات، ودورها في علاج الالتهابات.

ووجدت الدراسة أن تناول الأصحاء للزنجبيل يجعل العدلات أكثر قدرة على مقاومة بعض المركبات الشبكية المجهرية التي تسبب الالتهابات والجلطات، وتسهم في الإصابة ببعض أمراض المناعة الذاتية مثل الذئبة الحمراء والتهاب المفاصل الروماتويدي.

وتقول الباحثة كريستين ديميوريل من كلية طب جامعة كولورادو الأمريكية إن "هناك كثير من الأمراض التي تؤدي إلى حدوث نشاط غير طبيعي في العدلات، ولقد وجدنا أن الزنجبيل يمكنه أن يكبح جماح المركبة الشبكية المجهرية، وبالتالي يساعد في علاج الالتهابات وأعراض أخرى لدى مرضى العديد من امراض المناعة الذاتية".

وبحسب الموقع الإلكتروني "ميديكال إكسبريس" المتخصص في الأبحاث الطبية، وجد الباحثون أن تناول جرعة يومية تبلغ 20 ملليجرام من الزنجبيل لمدة سبعة أيام بالنسبة لمجموعة من المتطوعين الأصحاء يقوم بتعزيز مادة كيميائية داخل العدلات تعرف باسم cAMP، وأن هذه المادة تعزز مقاومة الجسم للعديد من أمراض المناعة الذاتية.

ويؤكد فريق البحث أن هذه الدراسة تظهر بالدلائل العلمية للمرة الأولى الآليات البيولوجية التي تثبت قدرات الزنجبيل في علاج الالتهابات لدى بعض المرضى".

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