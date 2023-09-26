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مجلس إدارة أدنوك للتوزيع يوافق على توزيعات أرباح نصفية بقيمة 1.285 مليار درهم

9/26/2023 3:06:03 AM
(MENAFN- Al-Bayan)
أعلنت شركة أدنوك للتوزيع، الرائدة على مستوى دولة الإمارات في قطاع الوقود ومتاجر التجزئة، والمدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية تحت (الرقم:AEA006101017) و(الرمز :ADNOCDIST)، اليوم موافقة مجلس إدارة الشركة على توزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين بقيمة 1.285 مليار درهم (350 مليون دولار)، أي ما يعادل 10.285 فلس للسهم عن النصف الأول من عام 2023، حيث سيكون تاريخ 3 أكتوبر 2023 هو آخر يوم لشراء الأسهم لاستحقاق الأرباح المرحلية.



وتعد هذه الدفعة الأولى من توزيعات الأرباح الإجمالية لعام 2023 التي من المتوقع أن تبلغ على الأقل 2.57 مليار درهم (700 مليون دولار)، أي ما يعادل 20.57 فلس للسهم ، وفقاً لسياسة الشركة لتوزيعات الأرباح. ومن المتوقع دفع الجزء الثاني والأخير من أرباح عام 2023 في أبريل 2024، وفقاً لتوصيات مجلس الإدارة وموافقة المساهمين. وتقدّم توزيعات أرباح عام 2023 عائداً سنوياً بنسبة 5.4 % (بناء على سعر 3.80 درهم للسهم كما في 25 سبتمبر 2023.(



وتنص سياسة الشركة لتوزيعات الأرباح لعام 2024 وما يليه السنوات على توزيع أرباح نقدية بنسبة لا تقل عن 75% من الأرباح القابلة للتوزيع.
وتعكس سياسة توزيع الأرباح الوضع المالي القوي للشركة والثقة في آفاق نموها وقدرتها على تحقيق تدفقات نقدية قوية، ما سيعزز فرص النمو وقدرة الشركة على تحقيق عائدات نقدية مستقرة لمساهميها.



ومنذ الطرح العام الأولي في عام 2017، حققت أدنوك للتوزيع عائدات مجزية للمساهمين من خلال سياستها لتوزيع الأرباح التصاعدية التي شهدت منذ الطرح العام الأولى توزيع أرباح إجمالية بلغت 13.6 مليار درهم (3.7 مليار دولار)، بما في ذلك أرباح النصف الأول من عام 2023.



وبهذه المناسبة، قال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للتوزيع: "تواصل أدنوك للتوزيع تحقيق عائدات مجزية لمساهميها مدعومة بالتركيز على استراتيجيتنا للنمو الذكي وتعزيز تنافسية أعمالنا وتحقيق قيمة إضافية من خلال تحسين كفاءة الأعمال لنصبح الوجهة المفضلة للعملاء. كما أن الميزانية العمومية القوية للشركة وقدرتنا على توليد تدفقات نقدية ثابتة وقوية يدعمان التخصيص الفعال لرأس المال لتحقيق النمو المستقبلي، مما يعود بالمزيد من الأرباح على المساهمين."



وأضاف: " سنواصل جهودنا الاستباقية لتلبية جميع احتياجات العملاء واستكشاف فرص نمو جديدة تعززنا مكانة أدنوك للتوزيع الرائدة. وسنعمل أيضًا على تعزيز زخم النمو الحالي وتحقيق المزيد من العائدات المجزية للمساهمين بالتركيز على كسب ثقة العملاء والتزامنا باستدامة نمو الأرباح."



وفي نتائجها المالية عن النصف الأول من عام 2023، كانت أدنوك للتوزيع قد أعلنت تسجيل زيادة في الأرباح الأساسية قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بلغت 1.57مليار درهم (427 مليون دولار) بزيادة بنسبة 9% على أساس سنوي. كما شهدت نتائج النصف الأول من عام 2023 ارتفاعاً بنسبة 2% على أساس سنوي في صافي الأرباح، باستثناء حركة المخزون، ليصل إلى 1.03 مليار درهم (280 مليون دولار) ، مدعوماً بارتفاع مبيعات الوقود ومبادرات تحسين الكفاءة التشغيلية في جميع قطاعات الشركة.



وحافظت الشركة على ميزانية عمومية متينة حيث بلغ معدل الدين الى الأرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء نحو 1.13 مرة في نهاية النصف الأول من العام، كما حافظت على مركز مالي قوي بسيولة بلغت 4.7 مليار درهم (1.27 مليار دولار) في نهاية الفترة. كما سجلت الشركة أرباحاً محتجزة بقيمة 1.7 مليار درهم (475 مليون دولار)، مع مركز نقدي وافر بلغ 1.9 مليار درهم (522 مليون دولار).



قامت أدنوك للتوزيع، في الأعوام الأخيرة، بتسريع تنفيذ استراتيجيتها للنمو حيث افتتحت الشركة خلال الخمس سنوات الماضية حوالي 200 محطة خدمة جديدة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، ليصل بذلك عدد محطات شبكتها في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي إلى 575 محطة خدمة بما في ذلك 64 محطة خدمة في السعودية. كما أحرزت الشركة تقدماً كبيراً في مجال توسعها دولياً حيث استحوذت على حصة 50% من شركة "توتال إنرجيز للتسويق مصر"، مما أضاف 240 محطة خدمة إلى محفظة محطاتها.



وتواصل أدنوك للتوزيع استكشاف فرص النمو ومصادر الإيرادات الجديدة التي يُتيحها الانتقال في قطاع الطاقة حيث تركز الشركة على حلول التنقل الجديدة مثل خدمات شحن المركبات الكهربائية وغيرها من مبادرات الاستدامة. وفي سعيها المستمر لمواكبة أعمالها للمستقبل، تركز الشركة على النمو والاستدامة انطلاقًا من هدفها الرئيس المتمثل في خلق قيمة مستدامة طويلة الأجل لمساهميها. كما تمضي الشركة قدماً في خططها للنمو، وتظل في مركز قوي يتيح لها تحقيق خطط توسعها لعام 2023 والرامية إلى افتتاح ما بين 25 إلى 35 محطة خدمة جديدة. وتماشياً مع استراتيجيتها للنمو الذكي، توسعت شبكة الدول التي تصدر إليها أدنوك للتوزيع مجموعة زيوت تشحيم أدنوك فويجر حيث ارتفع عدد أسواق التصدير إلى 32 سوقاً في جميع أنحاء العالم.






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