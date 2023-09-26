انطلاق فعاليات منتدى الإعلام العربي بحضور نخبة من الإعلاميين.. بث مباشر

انطلاق فعاليات منتدى الإعلام العربي بحضور نخبة من الإعلاميين.. بث مباشر
التاريخ
9/26/2023 3:06:03 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
تقدم صحيفة البيان بثاً مباشراً
لفعاليات منتدى الإعلام العربي
المُقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبمشاركة نحو 3000 من الوزراء وقيادات المؤسسات الإعلامية ورؤساء تحرير الصحف والمنصات الرقمية ونخبة من كبار الكُتّاب والمفكرين وقادة الرأي وصناع الإعلام والمعنيين به في المنطقة والعالم.
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