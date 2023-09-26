البنك المركزي الصيني يضخ 378 مليار يوان في النظام المصرفي اليوم

ضخ بنك الشعب (المركزي) الصيني اليوم الثلاثاء 378 مليار يوان (حوالي 72ر52 مليار دولار)

من خلال عمليات إعادة شراء عكسية لأجل 14 يوما بفائدة قدرها 95ر1%.، وذلك بعد ضخه أمس 319 مليار يوان (حوالي 47ر44

مليار دولار) وفقا لنفس الآلية.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الحكومية عن بيان للبنك المركزي القول إن هذه الخطوة تستهدف المحافظة على السيولة النقدية في النظام المصرفي مقبولة ووفيرة.

وتعتبر إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ"الريبو العكسي"، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.

وفي سوق الصرف سجل اليوان الصيني استقرارا أمام الدولار في تعاملات اليوم حيث حدد بنك الشعب السعر الاسترشادي للدولار أمام اليوان بمقدار 1727ر7 يوان لكل دولار.

وتسمح القواعد الصينية لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 2% عن سعر

البنك المركزي في كل يوم تداول في سوق الصرف الأجنبي الفورية بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية.

يذكر أن السعر الاسترشادي لليوان أمام الدولار يتحدد على أساس أسعار الشراء التي تقدمها المؤسسات المالية الكبرى قبل بدء تعاملات سوق الإنتربنك يوميا.



