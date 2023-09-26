أمطار غزيرة تخلّف ستة قتلى و13 مفقوداً في غواتيمالا

أعلنت السلطات في غواتيمالا الإثنين أنّ ستّة أشخاص على الأقلّ لقوا مصرعهم و13 آخرين لا يزالون في عداد المفقودين من جرّاء أمطار غزيرة أدّت لفيضان نهر جرفت مياهه عدداً من مساكن الصفيح في حيّ عشوائي في العاصمة.

وقال للصحافيين وولتر مونروي المسؤول في هيئة التنسيق الوطني للحدّ من الكوارث إنّه "تمّ العثور على ستّ جثث (...) اثنين منها لقاصرَين والبقية لبالغين".

وكان متحدّث باسم الهيئة أعلن في وقت سابق أنّ الحصيلة هي 18 مفقوداً، بينهم عشرة أطفال.

وقال رودولفو غارسيا، المتحدّث باسم الهيئة للصحافيين إنّ "فيضان النهر جرف المنازل في حيّ ديوس إس فييل الواقع تحت جسر إل نارانخو".

وبحسب مونروي فإنّ الفيضان المفاجئ للنهر سببه انهيار أرضي حصل في أعلى الجبل وأدّى لحبس كميات كبيرة من المياه خلفه، قبل أن تنهار هذه الكتلة من الطمي وينطلق من خلفها السيل الجارف محمّلاً بأكوام من الأتربة والحجارة والطمي.

ورغم أنّ السلطات تمنع البناء على ضفاف النهر إلا أنّ المئات من مساكن الصفيح شيّدت على ضفاف هذا المجرى المائي الذي تصبّ فيه أيضاً كميات كبيرة من مياه الصرف الصحّي في العاصمة.

وأكّدت الهيئة أنّ أجهزة الطوارئ تبذل قصارى جهدها للعثور على المفقودين.

من جهته، أعلن روبين تيليز المتحدّث باسم القوات المسلّحة أنّ 15 عنصراً من فرقة الشؤون الإنسانية التابعة للجيش يشاركون في عمليات البحث عنهم.

ووقعت الكارثة في الساعات الأولى من فجر الإثنين في أعقاب أمطار غزيرة هطلت الأحد.

وبحسب صحافي في وكالة فرانس برس فإنّ أطناناً من المياه والحجارة والأتربة والطمي والركام دفنت الكثير من منازل الصفيح في هذا الحيّ الفقير.



