شركة تابعة لمجموعة دويتشه بنك تدفع 25 مليون دولار لتسوية اتهامات بالتضليل في أمريكا

وافقت شركة الاستثمارات المالية دي.دبليو.إس التابعة لمجموعة دويتشه بنك المصرفية الألمانية العملاقة على دفع غرامات بقيمة 25 مليون دولار لهيئة الأوراق المالية والتداول الأمريكية لتسوية الاتهامات الموجهة إليها بنشر بيانات غير صحيحة عن الاستثمارات الخضراء وعدم بذل الجهد الكافي لمنع عمليات غسل الأموال.

وقالت هيئة الأوراق المالية والتداول الأمريكية في بيان مساء أمس الاثنين إنها اتهمت الشركة الموجود مقرها في الولايات المتحدة "في تحركين قانونيين منفصلين الأول يتعلق بالفشل في تطوير برنامج لمكافحة غسل الأموال في صناديق الاستثمار المشتركة والثاني يتعلق بتقديم بيانات خطأ بالنسبة لعملية الاستثمار وفقا لقواعد الحوكمة البيئية والاجتماعية".

ولتسوية الاتهامات وافقت الشركة على دفع غرامات بقيمة 25 مليون دولار

منها 6 ملايين بسبب عدم اتخاذ الإجراءات الكافية لمنع غسل الأموال و19 مليون دولار بسبب نشر بيانات خطأ بشأن الاستثمارات الخضراء.

من ناحيتها قالت شركة دي.دبليو.إس "نحن سعداء بتسوية هذه الأمور التي ترتبط بعمليات وإجراءات وممارسات تسويقية تاريخية، عالجتها الشركة منذ ذلك الوقت".

وبحسب الاتهامات الأمريكية، سوقت الشركة منتجات مالية باعتبارها "صديقة للبيئة" بأكثر من حقيقتها.

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