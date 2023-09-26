الرئيس البرازيلي يخضع لجراحة في الفخذ



من المقرر أن يخضع الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا لعملية جراحية يوم الجمعة المقبل لحل مشكلة مزمنة في الفخذ.

ووفقا لأمانة الاتصالات التابعة للرئاسة، سيتم إجراء الجراحة من قبل الفريق الذي يساعد الرئيس، التابع لمستشفى سيريو ليبانيس في ساو باولو.

ويعاني لولا /77 عاما/ من هشاشة العظام في رأس الفخذ، والذي ينطوي على تآكل الغضروف الذي يغطي المفاصل. والعملية التي سيخضع لها ستستبدل المفصل المصاب .

وبعد إجراء الجراحة ، من المقرر أن يباشر مهام منصبه من مقر إقامته لمدة ثلاثة أسابيع تقريبا.

وقال الرئيس علنا في عدة مناسبات إنه يشعر بألم في فخذه نتيجة لمشكلة في رأس عظم الفخذ.