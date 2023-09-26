خوفا من غزو روسي.. مولدافيا تتفاوض مع فرنسا على اتفاقية دفاعية

أعلنت فرنسا الإثنين أنّها باشرت التفاوض مع مولدافيا على إبرام اتفاقية دفاعية مع هذه الدولة الصغيرة التي تخشى تعرّضها لـ"غزو روسي" على غرار ما حصل مع جارتها أوكرانيا.

وقال مكتب وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو الذي يقوم بزيارة إلى كيشيناو عاصمة مولدافيا إنّ "فرنسا ستواصل الوقوف إلى جانب المولدافيين في مواجهة أيّ محاولة لزعزعة استقرار" بلدهم.

ومولدافيا، المتاخمة لأوكرانيا، تضمّ في شرقها منطقة ترانسدنيستريا الانفصالية الموالية لروسيا والتي يبلغ عدد سكّانها 300 ألف نسمة.

وخلال زيارته إلى كيشيناو وقّع ليكورنو مع نظيره المولدافي أناتولي نوساتيي "خطاب نوايا لتعزيز التعاون الدفاعي ومساعدة مولدافيا في تحديث عتادها العسكري"، بحسب ما أعلن الوزير الفرنسي على موقع إكس (تويتر سابقاً).

من جهتها، أعلنت كيشيناو أنّها اشترت رادار غراوند ماستر 200.

وهذا الرادار الذي تنتجه شركة تاليس وسبق لكييف أن طلبت تزويدها إياه، يبلغ مداه 250 كيلومتراً، ومن شأنه تعزيز قدرات مولدافيا في مراقبة مجالها الجوّي.

وقال ليكورنو "علاوة على ذلك، سنجري تدقيقاً لوسائل الدفاع الجوي للمساعدة في تعزيز أمن سماء مولدافيا".