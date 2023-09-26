حجر 600 شخص صحياً بعد ظهور الحصبة بمركز لاجئين في برلين



تم وضع مركز وصول اللاجئين في منطقة راينكندورف في برلين في الحجر الصحي يوم الاثنين بسبب تفشي الحصبة.

ولا يسمح لنحو 600 من المقيمين بمغادرة المبنى في الوقت الحالي، وفقا لما قاله المتحدث باسم مكتب الولاية لشؤون اللاجئين، ساشا لانجنباخ، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وكان هناك طفلان تم تشخيص إصابتهما بالمرض شديد العدوى حتى يوم الاثنين ، وفقا للتقرير.

وقال لانجنباخ: "من الصعب فرض مزيد من القيود على حرية حركة الأشخاص الذين يعيشون بالفعل في ظروف مكتظة هناك" ، مضيفا أنه يجب التحقق من عدد من الأشياء بالتنسيق مع وزارة الصحة.

ويتعين فحص من تم تطعيمهم ضد الحصبة بين اللاجئين وعمر المقيمين، من بين أمور أخرى.

ومن أجل شرح الوضع، سيتم توظيف وسطاء لغويين يتحدثون التركية أو العربية أو الفارسية.

ووفقا للانجنباخ ، تم اتخاذ تدابير احترازية لحماية السكان. وأضاف: "جعلت وزارة الصحة الأقنعة إلزامية".

وأضاف أن هذا إجراء صعب، لكن السلامة تأتي أولا، ولا يزال توزيع المواد الغذائية والإمدادات الصحية مضمونا.