القضاء البريطاني يعيد محاكمة ممرضة قتلت 7 أطفال

أعلن القضاء البريطاني، اليوم، أن الممرضة الإنجليزية لوسي ليتبي، التي حُكم عليها، في أغسطس، بالسجن مدى الحياة لقتلها سبعة أطفال حديثي الولادة، ستعاد محاكمتها بتهمة محاولة قتل طفلة أخرى.

ودانت محكمة مانشستر في شمال إنجلترا الممرضة البالغة 33 عاماً، منتصف أغسطس الماضي، بقتل سبعة أطفال حديثي الولادة ومحاولة قتل ستة آخرين في المستشفى الذي كانت تعمل فيه، خلال عامي 2015 و2016، ما جعلها أسوأ قاتلة أطفال في التاريخ البريطاني الحديث.

وحُكم على لوسي ليتبي، التي دفعت ببراءتها طوال المحاكمة التي استمرت عشرة أشهر، بالسجن مدى الحياة من دون إمكانية خفض العقوبة، وهو حكم ندر صدوره عن القضاء الإنجليزي.

لكنّ هيئة المحلفين فشلت في التوصل إلى حكم بشأن محاولات القتل الستّ الأخرى.

وأعلنت النيابة العامة، اليوم، عن محاكمة جديدة على خلفية إحدى محاولات القتل هذه ضد طفلة في فبراير 2016.

ومن المقرر أن تبدأ هذه المحاكمة في 10 يونيو 2024، على أن تستمر من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

وأوضح المدعي العام جوناثان ستورر أن هذا القرار بشأن المحاكمات الجديدة المحتملة كان «معقّداً للغاية، ويصعب اتخاذه».

وأضاف: «لقد التقينا بجميع العائلات المعنية بهذه القرارات لنشرح لهم كيف اتخذنا قرارنا».

ولم تكشف المحاكمة دوافع الممرضة التي كانت تعمل في وحدة العناية المركزة في مستشفى كاونتس أوف تشيستر بمدينة تشيستر شمال غربي إنجلترا.

ووقعت جرائم القتل بين يونيو 2015 ويونيو 2016، بعدما حقنت الممرّضة الهواء عن طريق الوريد للأطفال الحديثي الولادة، وباستخدام أنابيبهم الأنفية المعوية لإرسال الهواء، أو بإعطائهم جرعة زائدة من الحليب، إلى معدتهم.

وكانت لوسي ليتبي تهاجم الأطفال بعد مغادرة والديهم، أو إثر مغادرة الممرضة المسؤولة، أو في الليل عندما تكون بمفردها.

ثم كانت تنضمّ أحياناً إلى الجهود الجماعية لإنقاذ الأطفال حديثي الولادة، وحتى مساعدة الأهل اليائسين.

ونُقلت ليتبي في يونيو 2016 إلى دائرة إدارية، وأُوقفت أول مرة عام 2018، ثم عام 2019، وسُجنت أخيراً في نوفمبر 2020.