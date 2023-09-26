نقل نجمة الأوسكار الإيطالية صوفيا لورين إلى المستشفى

(MENAFN
- Al-Bayan)
كشف متحدث باسم النجمة السينمائية الإيطالية صوفيا لورين، اليوم، أنها خضعت لعملية جراحية بعد سقوطها في منزلها في جنيف.
والممثلة الشهيرة الحائزة على الأوسكار من أيقونات السينما العالمية في القرن العشرين.
وأخبر المتحدث، في رسالة بالبريد الإلكتروني، أن العملية الجراحية التي أجريت للممثلة، التي تبلغ من العمر 89 عاماً، «سارت بشكل جيد»، مشيراً إلى أنها «الآن بحاجة إلى الراحة».
ولم يذكر المتحدث تفاصيل، لكنه قال إن تقارير وسائل الإعلام الإيطالية صحيحة.
وأفادت التقارير بأن النجمة سقطت في منزلها بجنيف، أمس، وأصيبت بكسر في الفخذ.
وفازت لورين بجائزين للأوسكار، الأولى عام 1961 عن دورها في فيلم (لا تشوتشارا) «امرأتان»، والثانية عن مجمل مشوارها الفني في 1991.
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