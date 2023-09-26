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نقل نجمة الأوسكار الإيطالية صوفيا لورين إلى المستشفى

9/26/2023 3:04:20 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشف متحدث باسم النجمة السينمائية الإيطالية صوفيا لورين، اليوم، أنها خضعت لعملية جراحية بعد سقوطها في منزلها في جنيف.

والممثلة الشهيرة الحائزة على الأوسكار من أيقونات السينما العالمية في القرن العشرين.

وأخبر المتحدث، في رسالة بالبريد الإلكتروني، أن العملية الجراحية التي أجريت للممثلة، التي تبلغ من العمر 89 عاماً، «سارت بشكل جيد»، مشيراً إلى أنها «الآن بحاجة إلى الراحة».

ولم يذكر المتحدث تفاصيل، لكنه قال إن تقارير وسائل الإعلام الإيطالية صحيحة.

وأفادت التقارير بأن النجمة سقطت في منزلها بجنيف، أمس، وأصيبت بكسر في الفخذ.

وفازت لورين بجائزين للأوسكار، الأولى عام 1961 عن دورها في فيلم (لا تشوتشارا) «امرأتان»، والثانية عن مجمل مشوارها الفني في 1991.

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