تواصل محاور الفترة الأولى لدورة دبلوم المدربين المحترفين

(MENAFN
- Al-Bayan)
تتواصل بنجاح محاور الفترة الأولى من دورة دبلوم المدربين المحترفين (AFC PRO Coaching Course)، التي يُنظمها اتحاد الإمارات لكرة القدم بالتعاون مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خلال الفترة من 22 حتى 28 الجاري بمشاركة 21 مدرباً مواطناً، و7 مدربين من البحرين، وعُمان، والعراق، وإيران، وتونس، والبرتغال والسويد.
وتتناول المحاور النظرية والتطبيقية للدورة التي تقام في دبي، مجموعة من الموضوعات أبرزها العناصر المؤثرة في أداء الفريق، والاتجاهات الحديثة في كرة القدم، والتغييرات الجديدة في المباراة «خمسة تبديلات لكل فريق»، وتكتيك الكرات الثابتة، وطرق وأنظمة اللعب، وفلسفة المدرب، ومبادئ الدفاع والهجوم، وكيفية التحكم في مناطق اللعب، وتحليل مباريات النسخة الماضية من بطولة كأس العالم «قطر 2022». وسيخضع جميع المشاركين لتقييم عملي خلال الحصص التدريبية والمباريات في أنديتهم.
يُقدم محاضرات الدورة، جان فان وينكل المدير الفني لاتحاد الكرة، والمحاضرون المعتمدون لدى الاتحاد الآسيوي وهم، جمال علي الحساني، وعبد المجيد إبراهيم النمر، وعبد العزيز حمادة «الكويت»، فهد الزراع «قطر» إلى جانب عدد من مدربي أندية دوري أدنوك للمحترفين وهم بيتسو موسيماني مدرب نادي الوحدة، وأولاريو كوزمين مدرب نادي الشارقة، وفرانك دي بوير مدرب نادي الجزيرة.
وتُؤهل هذه الدورة المدربين لنيل رخصة تدريب فرق أندية المحترفين والمنتخبات الوطنية وفرق الرديف والشباب، بحسب شروط الاتحاد القاري للعبة. ومن المقرر إقامة الفترة الثانية لدورة دبلوم المدربين المحترفين في الفترة من 10 إلى 16 أكتوبر المقبل.
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