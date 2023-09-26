تواصل محاور الفترة الأولى لدورة دبلوم المدربين المحترفين



تتواصل بنجاح محاور الفترة الأولى من دورة دبلوم المدربين المحترفين (AFC PRO Coaching Course)، التي يُنظمها اتحاد الإمارات لكرة القدم بالتعاون مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خلال الفترة من 22 حتى 28 الجاري بمشاركة 21 مدرباً مواطناً، و7 مدربين من البحرين، وعُمان، والعراق، وإيران، وتونس، والبرتغال والسويد.

وتتناول المحاور النظرية والتطبيقية للدورة التي تقام في دبي، مجموعة من الموضوعات أبرزها العناصر المؤثرة في أداء الفريق، والاتجاهات الحديثة في كرة القدم، والتغييرات الجديدة في المباراة «خمسة تبديلات لكل فريق»، وتكتيك الكرات الثابتة، وطرق وأنظمة اللعب، وفلسفة المدرب، ومبادئ الدفاع والهجوم، وكيفية التحكم في مناطق اللعب، وتحليل مباريات النسخة الماضية من بطولة كأس العالم «قطر 2022». وسيخضع جميع المشاركين لتقييم عملي خلال الحصص التدريبية والمباريات في أنديتهم.

يُقدم محاضرات الدورة، جان فان وينكل المدير الفني لاتحاد الكرة، والمحاضرون المعتمدون لدى الاتحاد الآسيوي وهم، جمال علي الحساني، وعبد المجيد إبراهيم النمر، وعبد العزيز حمادة «الكويت»، فهد الزراع «قطر» إلى جانب عدد من مدربي أندية دوري أدنوك للمحترفين وهم بيتسو موسيماني مدرب نادي الوحدة، وأولاريو كوزمين مدرب نادي الشارقة، وفرانك دي بوير مدرب نادي الجزيرة.

وتُؤهل هذه الدورة المدربين لنيل رخصة تدريب فرق أندية المحترفين والمنتخبات الوطنية وفرق الرديف والشباب، بحسب شروط الاتحاد القاري للعبة. ومن المقرر إقامة الفترة الثانية لدورة دبلوم المدربين المحترفين في الفترة من 10 إلى 16 أكتوبر المقبل.





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