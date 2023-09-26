«كنزا» و«مروة» تتوّجان بسباقي كأس الوثبة في فرنسا



فازت المهرتان «كنزا دو كارير» و«مروة»، بسباقي كأس «الوثبة ستاليونز» لمسافة 1700 متر للخيول العربية الأصيلة، في سن 3 سنوات فقط، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وأقيم السباقان أمس بمضمار «كاسترا فيردوزا» الفرنسي، وبلغت جوائزهما المالية 12 ألف يورو لكل سباق.

ويقام المهرجان بدعم وتشجيع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، وذلك للمساهمة في تطوير صناعة سباقات الخيول في العالم، ودعم مساعي الحفاظ على سلالات الخيول العربية الأصيلة، وتشجيع المربين على الاهتمام بها ورعايتها في القارات المختلفة.

وشهد السباق الأول لكأس الوثبة ستاليونز ـ جائزة دراجون، مشاركة 9 مهرات، وتميز بالإثارة والتشويق، حيث خطفت «كنزا دو كارير» لمالكها أشرف محمد أبو كرازا، بإشراف اليزابيث بيرنارد وقيادة ماكسيم فولون، الفوز بفارق 0.75 طول عن وصيفتها «كانتيت دو غزال» لمزرعة دو غزال، ومسجلة زمناً قدره 1:59:20 دقيقة، فيما جاءت ثالثة «دجي داحس» لمزرعة دو ماندور.

وتنافست أيضاً 9 مهرات في السباق الثاني لكأس الوثبة ـ جائزة دراجون، واستطاعت المهرة «مروة» للشقب ريسنج، بإشراف فرانسوا روهات وقيادة دامين مورين، حصد اللقب بفارق 2,5 طول عن وصيفتها «أندلس» لجاي نيفيس، ومسجلة زمناً قدره 1:57:10 دقيقة، فيما جاءت ثالثة «كيرورا دو بوزلس» لمارسيل ميزي.

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