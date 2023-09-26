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تنظيم بطولة البادل «ريباوند» على 5 ملاعب في «السيفينز»

9/26/2023 3:04:19 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


بشهد مهرجان طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي، تنظيم بطولة «ريباوند» الأولى من نوعها في رياضة البادل، لتُشكل أحدث إضافة للحدث السنوي، وخطوة مهمة في توسيع قائمة فعالياتها الرياضية خلال نسخة العام الحالي، وتم فتح باب التسجيل للاعبين في النسخة الافتتاحية من البطولة الأولى من نوعها، يتنافس اللاعبون في 5 ملاعب مصممة للعبة البادل في مجمع «السيفينز».
يقام المهرجان في عطلة نهاية الأسبوع، التي تتضمن اليوم الوطني لدولة الإمارات، من 1 إلى 3 ديسمبر المقبل.

فئات
وتتضمن بطولة «ريباوند» للبادل 8 فئات، وتشمل الرجال والسيدات والزوجي المختلط، بالإضافة إلى فئة الآباء والأبناء، وفئات الفرق، وتوفر البطولة التي تقام ضمن مهرجان طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي، فرصة للاعبين بمختلف قدراتهم لخوض المنافسات واستعراض مهاراتهم في أكبر حدث رياضي وترفيهي في المنطقة، ويخوض كل فريق بالبطولة 3 مباريات على الأقل في مرحلة المجموعات، وتتضمن المباريات مجموعات من 6 أشواط في مرحلة المجموعات و9 أشواط في مراحل خروج المغلوب، في حين تضم فئات الآباء والأبناء 4 أشواط بالمجموعة في مرحلة المجموعات وستة في مراحل خروج المغلوب، وتضم فئة الفرق مباريات مختلطة وغير مختلطة ضمن مرحلة المجموعات، مع وصول الفريق المتأهل إلى الجولات النهائية.

تجربة جديدة
وقال سيمون جيلويتز، مدير العمليات الرياضية لبطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي: يسعدنا أن نقدم لعبة البادل ضمن جدول فعاليات نسخة 2023، حيث ستوفر تجربة جديدة للاعبين، حيث تشهد لعبة البادل انتشاراً متسارعاً على نطاق عالمي، وفي الإمارات حيث يوجد عدد من الملاعب في جميع أنحاء الدولة.

الأفضل

الجدير بالذكر أن مهرجان طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي، يشهد مشاركة أفضل فرق سباعيات الرجبي في العالم في البطولة التي تقام ضمن سلسلة «اتش اس بي سي» العالمية لسباعيات الرجبي، كما يشمل المهرجان مسابقات الهواة للرجبي وكرة الشبكة والكريكيت واللياقة البدنية.


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