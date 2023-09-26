هيساتسوني يصنع التاريخ في «السباق إلى دبي» للغولف

أصبح ريو هيساتسوني أول لاعب من اليابان يتوج بلقب بطولة كازو فرنسا المفتوحة، ضمن جولة دي بي وورلد للغولف، التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي»، وحسم هيساتسوني اللقب في المنافسات، بعدما عاد من تأخره بفارق أربع ضربات، ليعتلي الصدارة في نهاية الجولة الرابعة بمجموع 14 ضربة تحت المعدل، ويكسب اللقب والجائزة المالية، التي تزيد على 553 ألف دولار أمريكي.

وتعتبر بطولة فرنسا المفتوحة من أعرق البطولات العالمية، وهي الأقدم بين الدول الأوروبية خارج بريطانيا، وانطلقت في عام 1906، وهذه النسخة الـ 105، والتي يحتضنها الملعب الوطني في باريس.

الثالث

وبفضل هذا الانتصار، كسب 710 نقاط، جعلته يتقدم 26 خطوة، ليصبح بالمركز 11 في ترتيب «السباق إلى دبي»، بالشراكة مع رولكس، وبدعم من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، الصادر أمس بمجموع 1,614 نقطة.

تقدم

من جانبه، استفاد الإنجليزي جوردان سميث من حلوله بالمركز الثاني، برصيد 12 ضربة تحت المعدل، ليتقدم 16 خطوة، ويصبح بالمركز 22 في ترتيب «السباق إلى دبي»، برصيد 1.262 نقطة، كما نجح الدنماركي راسموس هوجارد، الذي حل بالمركز الرابع، برصيد 11 ضربة تحت المعدل، من التقدم إلى المركز السابع عشر في ترتيب «السباق إلى دبي»، برصيد 1.383 نقطة.

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