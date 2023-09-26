صراع الصدارة يتحول إلى سباق ثلاثي على أطول سلسلة انتصارات

تمكن الوصل، من تحقيق الفوز في أول 3 جولات في الدوري، للمرة الأولى منذ تطبيق الاحتراف موسم 2008-2009، بعد انتصاره على ضيفه بني ياس 3-2، في مباراتهما على ملعب استاد زعبيل، مساء أول من أمس، في ختام الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين، ليتساوى مع شباب الأهلي «فرسان دبي»، والذي حقق الأمر ذاته في عالم المحترفين مواسم 2013-2014 و2015-2016 و2016-2017، بينما يتفوق العين «الزعيم» بنجاحه في تحقيق الانتصار في أول 3 جولات، 5 مرات، في مواسم 2009-2010 و2015-2016 و2016-2017 و2018-2019 و2021-2022 بدوري المحترفين.

صدارة

وتتشارك الأندية الثلاث قمة دوري أدنوك للمحترفين هذا الموسم، برصيد 9 نقاط لكل منها، ويفرق بينهم الأهداف فقط، ليعتلي العين الصدارة، بعد فوزه الكبير على ضيفه عجمان 6-0 في الجولة الثالثة، وتراجع شباب الأهلي من القمة إلى المركز الثاني، بفوزه على البطائح 2-0، وحافظ الوصل على المركز الثالث، بانتصاره على بني ياس 3-2، وستكون الجولات التالية اختباراً حقيقياً أمام الأندية الثلاثة، لمعرفة من يستطيع الاحتفال بالانتصار في أطول سلسلة من المباريات؟، إذا وضع في الاعتبار صعوبات المواجهات المنتظرة للأندية الثلاثة في الجولة الرابعة، عندما يحل العين ضيفاً على الشارقة، الخميس المقبل، ويستضيف شباب الأهلي نظيره الوحدة، الجمعة، ويحل الوصل ضيفاً على خورفكان، السبت المقبل.

صمود

وتاريخ الأندية الثلاثة في دوري المحترفين، يؤكد أنهم لن يستطيعوا الصمود طويلاً، ويمتلك شباب الأهلي أطول سلسلة انتصارات بين الأندية الثلاثة في بداية المسابقة، وذلك في موسم 2015-2016، عندما حقق الفوز في أول 9 مباريات، قبل أن يخسر من العين في الجولة العاشرة بنتيجة 0-3، وفي موسم 2013-2014، حقق الفوز في أول 7 مباريات، قبل أن يتعادل في الجولة الثامنة مع الشارقة 1-1، وفي موسم 2016-2017، حقق الفوز في أول 3 مباريات، قبل أن يتعادل سلبياً مع الشباب في الجولة الرابعة.

فوز

أما العين، فلم يتجاوز الجولة الخامسة في عصر الاحتراف، بعدما سبق وحقق الفوز في أول 4 جولات مرتين، وذلك في موسم 2018-2019، وتعادل في الخامسة مع الفجيرة 2-2، وفي موسم 2021-2022، وتعادل مع العروبة في الجولة الخامسة 3-3، ولم يتجاوز الجولة الرابعة 3 مرات، وذلك في مواسم 2009-2010، وتعادل في الرابعة 2-2 مع الجزيرة، وفي 2015-2016، وخسر في الرابعة من الوحدة 1-2، وفي 2016-2017، وتعادل في الرابعة مع دبا الفجيرة 2-2.

قمة

وعلق الصربي ميلوش ميلوييفيتش مدرب الوصل، على الرقم التاريخي الجديد لكرة القدم في قلعة «الإمبراطور»، مؤكداً أنه لا يهتم بالأرقام والإحصاءات، والأهم بالنسبة إليه هو تحقيق الانتصارات، وحصد أكبر عدد من النقاط، والبقاء في دائرة المنافسة على قمة جدول ترتيب أندية دوري أدنوك للمحترفين، وهو الأمر الذي أكده أيضاً، نجم الوصل علي صالح، وصاحب واحد من أجمل أهداف هذا الموسم حتى الآن، والذي سجله بالكعب في مرمى بني ياس في الدقيقة 61، موضحاً أنهم في الوصل لا يفكرون بالأرقام، بقدر التفكير في الفوز، وأن تعاملهم مع المباريات، يكون خطوة بخطوة، ومع نهاية لقاء بني ياس، أغلقت صفحة الجولة الثالثة للدوري، وفتحت صفحة التركيز والإعداد من الآن للقاء خورفكان في الجولة المقبلة.

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