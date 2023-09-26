موسيماني: أداء الوحدة غير مقنع والأهم الثلاث نقاط

حقق الوحدة المطلوب، بحصد نقاط مباراة حتا، بفوزه بهدف السوري عمر خريبين، رفع بها الفريق رصيده إلى 6 نقاط في المركز الخامس في جدول الترتيب، إذ رغم أن الفريق ظهر بأداء باهت، إلا أنه نجح في تجنب المفاجآت، وخرج بالثلاث نقاط بسلام، ليؤكد تفوقه المطلق على حتا في تاريخ مواجهات الفريقين في دوري المحترفين.

واعترف الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مدرب الوحدة، أن أداء الفريق لم يكن مقنعاً بالنسبة له، مؤكداً في الوقت ذاته أن المهم تحقيق الفوز والنقاط الثلاث، أمام فريق شكل صعوبات كثيرة للعنابي، وتغير تكتيكياً عن المباريات السابقة.

رؤية

وقال موسيماني في تصريحاته عقب اللقاء: «كانت مباراة صعبة، لأن حتا لم يكن نفس الفريق الذي خسر أول مباراتين في الدوري، وهزم بـ 7 أهداف في بطولة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ويمكن رؤية كيف تغير الفريق، بعدما تعاقدوا مع مدرب جديد، وقدموا أداء أفضل، ونجحوا في إغلاق المساحات أمامنا، ولذلك وجدنا معاناة في اختراق دفاعاتهم».

وأضاف: حصدنا نقاط المباراة، وهذا هو الأهم، نعم الأداء غير مقنع، ولا يمكن إخفاء حقيقة أن الفريق لم يلعب بشكل جيد، فقد تحكمنا في مجريات المباراة، ولأصبح الأمر مختلفاً إذا ترجمنا الفرص إلى أهداف، اللاعبون كانوا يمررون الكرة أمام مرمى المنافس، ولا أحد يريد أخذ المسؤولية للتسديد، وهو أمر غير جيد، أعتقد إذا لم نحقق الفوز، لكانت مشكلة كبيرة بالنسبة لنا».

أداء

وأشار موسيماني إلى أنه لجأ إلى تغيير مراكز بعض اللاعبين، بسبب عدم توافر لاعبين مواطنين في تلك المراكز، موضحاً: «دفعت باللاعب خالد بطي في مركز الظهير الأيسر، لأننا لا نملك ظهيراً مواطناً يلعب بالقدم اليسرى، نمتلك البرتغالي المقيم روبن فيليب، ولكن لا يمكن إشراكه دائماً، بسبب عدد الأجانب في الملعب، ورغم ذلك فزنا على الجزيرة، عندما لعب خالد بطي في الجانب الأيسر، وعبد العزيز البلوشي، رغم أنه لعب في غير مركزه، إلا أنه قدم أداء جيداً».

أعذار

وتابع: «بالتأكيد لست سعيداً بتغيير مراكز اللاعبين الأصلية، والدفع بظهير أيمن في الجهة اليسرى، ولكن هذا ما يمكنني فعله، أغلب الأندية التي لديها لاعبون في بعض المراكز لا تريد التخلي عنهم».

وختم: «لا أريد تقديم أعذار، وهناك إيجابيات كثيرة، أبرزها أن الفريق تمكن من الفوز، وسجل 9 أهداف في آخر 3 مباريات، ولم نستقبل أي هدف، وسعيد بالنتائج التي حققها الفريق مؤخراً».

قدرات

من جانبه، أعرب الإيطالي فيفياني مدرب حتا، عن شعوره بالحزن لخسارة فريقه، عطفاً على الأداء الذي قدمه أمام الوحدة.

وقال: «كنا نستحق الخروج بنقطة التعادل على الأقل، قياساً بالمستوى الذي ظهر عليه الفريق، نعلم صعوبة الموسم، ولكن بهذه الروح، بإمكاننا صنع الفارق».

وأضاف: «أؤمن بالقدرات التي يمتلكها الفريق، ويجب أن نثق بأنفسنا، ونواصل تطوير الأداء، وتجنب تضييع الوقت في الحديث عن الأخطاء، والتركيز فقط على العمل خلال المرحلة المقبلة».

وأشاد فيفياني بتطور مستوى دوري المحترفين، بعد عودته للتدريب في الدوري الإماراتي مرة أخرى، وقال: «خضت أول مباراة لي بعد انقطاع 3 سنوات، وأهنئ رابطة المحترفين والمسؤولين عن الكرة، لارتفاع مستوى دوري المحترفين».

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