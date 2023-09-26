الجميلة «فانيا» من التميز في تزيين النساء في بريطانيا إلى التجسس لصالح روسيا

بدا طريق الشهرة والنجاح في عالم الأعمال مفروشاً بالورود أمام الجميلة فانيا غابروفا، صاحبة الـ29 عاماً، بعدما حصلت على جائزة أفضل تزيين عيون، إلا أن صاحبة صالون التجميل النسائي في غرب لندن، والتي بدأت أعمالها في الازدهار خلال السنوات القليلة الماضية ذهبت في طريق آخر من طرق التجميل والتنكر، لتلقي السلطات البريطانية القبض عليها بتهمة التجسس لصالح روسيا.

وبدأت تفاصيل القضية في عام 2020، عندما دلت تحريات المخابرات البريطانية بالتعاون مع السلطات الشرطية إلى تشكيل تجسسي مكون من 5 أفراد من فتاتين و3 رجال من الجنسية البلغارية، يوسعون علاقاتهم ويجمعون معلومات لصالح روسيا، وتتبعتهم السلطات ووضعتهم تحت المراقبة حتى ألقت القبض عليهم في أغسطس الماضي، لتقودهم إلى المحاكمة.

والخمسة متهمين هم فانيا غابروفا وأورلين روسيف وبيزر دزامبوزوف وكاترين إيفانوفا وإيفان ستويانوف، وبدأ نشاطهم وفقاً للتحقيقات في عام 2020، واستمرت مراقبتهم خلال ممارسة أنشطتهم التجسسية حتى فبراير الماضي، قبل أن تحصل السلطات البريطانية على تصريح بإلقاء القبض عليهم.

وتقول التحقيقات إن غابروفا التي تملك صالون تجميل «المرأة الجميلة» في غرب لندن قادت عمليات فريق التجسس، حيث أكد نيك برايس رئيس النيابة الملكية البريطانية لمكافحة الجرائم الخاصة أن وحدته جهزت لائحة اتهامات للتشكيل البلغاري بقيادة فانيا، والمشتبه بقيامهم بأعمال تجسس لصالح روسيا.ويُعرض المتهمين غداً الثلاثاء للدفاع عن أنفسهم أمام محكمة ويستمنيستر للمهاجرين.

وخلال ظهور الخماسي الأول أمام النيابة في يوليو الماضي، اكتشفت السلطات البريطانية حملهم لأكثر من 34 مستند هوية مزيفين، من بريطانيا وبلغاريا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، إضافة لأوراق ثبوتية أخرى من كرواتيا وسلوفينيا واليونان والتشيك، حيث

يُعرض المتهمين غداً الثلاثاء للدفاع عن أنفسهم أمام محكمة ويستمنيستر للمهاجرين.

يذكر أن بريطانيا وضعت روسيا في قائمة الدول

«الأكثر تهديداً» لأمنها، وألقت المخابرات العام الماضي على أكثر من 400 مشتبه بالتجسس وفقا لمدير الاستخبارات البريطانية كين ماك كالون، والذي اعتبر أن الهجمة الروسية للتجسس على بريطانيا الأكبر في التاريخ.





تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز