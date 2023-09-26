«المجلس الدولي للأرشيف» يُعلن فعاليات الدورة 19 تحت شعار «إثراء مجتمعات المعرفة»



برعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، أعلنت اللجنة المنظمة لكونجرس المجلس الدولي للأرشيف أبوظبي 2023 عن جدول فعاليات الحدث المقبل، وذلك خلال الإحاطة الإعلامية التي عقدت في مقر الأرشيف والمكتبة الوطنية في أبوظبي أمس.

وستنطلق فعاليات الكونجرس على مدى خمسة أيام في الفترة من 9 - 13 أكتوبر المقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك».

وأكد الدكتور عبدالله الريسي، رئيس اللجنة المنظمة للكونجرس، أن اللجنة استكملت استعداداتها لاستضافة أعمال الحدث واستقبال المشاركين، مشيراً إلى أن قطاع الأرشيف يكتسب زخماً كبيراً في ظلّ توقّعات بنمو حجم سوق أرشفة المعلومات المؤسسي من 7.43 مليارات دولار أمريكي في عام 2023 إلى 12.87 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 11.60 في المائة خلال الفترة المذكورة.

وقال: يسعدنا أن نعلن أيضاً عن منح جوائز بقيمة 20000 دولار أمريكي للفريق الفائز من الجامعات و10000 دولار أمريكي للفريق الفائز من المدارس الثانوية، ويسعدنا أيضاً أن نعلن عن برنامج المنح، الذي يهدف إلى توفير 300 منحة سفر إلى أبوظبي لضمان توسيع نطاق المشاركة وإتاحتها لأكبر عدد ممكن من الأفراد والمؤسسات.

وأضاف أن البرنامج سيغطي تكاليف تشمل تذاكر السفر والإقامة ووسائل النقل ورسوم تأشيرة الدخول.

وتنعقد الدورة الحالية لكونجرس المجلس الدولي للأرشيف أبوظبي 2023 تحت شعار «إثراء مجتمعات المعرفة»، حيث ستفرد حيزاً واسعاً للقدرة التحولية لتوفير المعلومات وإمكانية الوصول إليها في المجتمعات الحديثة. وستتركز أعمال الدورة التاسعة عشرة على خمسة محاور هي «السلام والتسامح»؛ و«التقنيات الناشئة - السجلات والحلول الإلكترونية»؛ و«الثقة والأدلة»؛ و«الإتاحة والذكريات»؛ و«المعرفة المستدامة والكوكب المستدام.. الأرشيف وتغير المناخ».



ويأتي المحور المناخي تزامناً مع استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، والتي تعد إحدى أبرز الفعاليات على الأجندة الدولية للعمل المناخي.

ومن المنتظر أن يشهد الكونجرس حضور أكثر من خمسة آلاف مشارك من أكثر من 135 دولة ممثّلة في الكونجرس، بالإضافة إلى أكثر من 60 جهة عارضة. وستوفّر الفعالية منصةً رائدة للتواصل واستكشاف آفاق التعاون بين المشاركين من جميع أنحاء العالم. وتكتسب هذه الدورة أهمية خاصة في ظل تنامي الاستثمارات في مجالات إدارة المجموعات الأرشيفية وحفظ السجلات الرقمية والبرمجة العامة في منطقة الشرق الأوسط.

حفظ المحتوى

من جانبه، قال عبدالله ماجد آل علي، المدير العام للأرشيف والمكتبة الوطنية: «يضطلع الأرشيف والمكتبة الوطنية بدور محوري في الحفاظ على التراث الثقافي لدولة الإمارات من خلال جمع المواد التوثيقية والأرشيفية وصونها، وتعزيز الوعي الثقافي، وتسهيل الوصول إلى المواد المعرفية والتأريخية للجمهور. ويعنى الأرشيف والمكتبة الوطنية بتوثيق التاريخ والثقافة الإماراتية، والحفاظ على الوثائق والمخطوطات والصور والأفلام والمواد الأخرى التي تعكس تاريخ الإمارات وتراثها.

وتعكس استضافة دولة الإمارات لهذا الحدث الأرشيفي المهم التزامها الراسخ بالحفاظ على التراث الثقافي، وإيمانها بأهمية الدور المعرفي للأرشيف، وتأتي استمراراً لمساعي الدولة لاستكشاف آفاق توظيف الابتكار والتقنيات المتقدمة في رسم ملامح مستقبل أفضل وأكثر استدامة للقطاع الأرشيفي ومختلف القطاعات الأخرى».

وتعدّ الإمارات أول دولة في الشرق الأوسط تحتضن هذا الحدث العالمي البارز، حيث تعكس استضافة كونجرس المجلس الدولي للأرشيف في أبوظبي التزام الدولة الراسخ بالحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز أهمية الأرشيف في مجال صون المعلومات وضمان الوصول إليها. وفي هذا الصدد، يؤدي الأرشيف والمكتبة الوطنية في الدولة دوراً رائداً في صون التراث الثقافي، في حين يعتبر كونجرس المجلس الدولي للأرشيف منصةً لتعزيز أهمية الأرشيف كأحد مجالات التعاون الدولي وأدوات تمكين التواصل الحضاري.

كما أعرب عبد الله عبد الكريم، المدير التنفيذي لقطاع المحتوى الإخباري بالإنابة بوكالة أنباء الإمارات (وام) عن سعادته بالشراكة الإعلامية بين وكالة أنباء الإمارات وكونجرس المجلس الدولي للأرشيف - أبوظبي 2023، وذلك في إطار الأدوار الإعلامية التي تقوم بها (وام) لتسليط الضوء على المؤتمرات العالمية والأحداث الكبرى التي تحتضنها دولة الإمارات العربية المتحدة بدعم من القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

وأوضح أن تركيز الكونجرس في أحد محاوره على السلام والتسامح يعزز رسالة الإمارات العالمية القائمة على مد جسور التفاهم، ودعم الحوار بين الثقافات المتنوعة وتكريس قيم التسامح والتعايش واحترام الآخر.

من جهته قال مبارك الشامسي، مدير مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض، إن استضافة كونجرس المجلس الدولي للأرشيف تعد إضافة مهمة تثري جدول فعاليات أبوظبي، بما يسهم في ترسيخ مكانتها وجهة مفضلة للاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، إلى جانب تأكيد قدرتها على تنظيم واستضافة كبريات الفعاليات وفق أرقى المعايير العالمية. ومن خلال التعاون الاستراتيجي مع الأرشيف والمكتبة الوطنية، نجدد التزامنا ببناء شراكات مثمرة، سعياً إلى دفع عجلة تطور ونمو قطاع السياحة في أبوظبي، وتسليط الضوء على ما تقدمه من تجارب استثنائية.





تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز