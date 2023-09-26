«المعاشات» تشارك باجتماع خليجي في صلالة

تشارك الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية في الاجتماع الـ 56 للجنة الفنية لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تستضيفه مدينة صلالة في سلطنة عمان من 25 إلى 27 سبتمبر الجاري.

ويمثل الهيئة في الاجتماع هند السويدي مدير إدارة المنافع التأمينية، المدير التنفيذي لقطاع المعاشات بالإنابة، ومحمد صقر الحمادي مدير إدارة عمليات المعاشات.

ويناقش الاجتماع المؤشرات الإحصائية الخاصة بالمشتركين في نظام مد الحماية التأمينية، ومستجدات مشروع الربط الإلكتروني بين الأجهزة الخليجية، وتطوير آليات تحصيل الاشتراكات، والحملات الإعلامية الموحدة، ودراسة المقارنة المعيارية لأنظمة التقاعد، ومبادرة تحديث النظام الموحد لمد الحماية، ومقترح تبني جوائز البحوث العلمية، وتكريم الشخصيات الرائدة في مجال التأمين الاجتماعي.

يذكر أن اجتماع اللجنة الفنية لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي يعقد بصفة دورية بين دول المجلس الأعضاء، وتكتسب أعماله أهمية كبيرة كونها تعد اجتماعات تحضيرية تعرض نتائجها في اجتماع رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

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