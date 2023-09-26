حاكم عجمان وحمدان بن محمد يعزيان في وفاة محمد بن مجرن

قدم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، واجب العزاء، أمس، في وفاة الشيخ محمد بن الشيخ مجرن بن سلطان.

وأعرب سموه، لدى زيارته مجلس العزاء في منطقة ند الشبا بدبي، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الفقيد، سائلاً العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

كما قدّم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، واجب العزاء أمس في وفاة الشيخ محمد بن الشيخ مجرن بن سلطان، وذلك في زيارة سموّه مجلس العزاء.

وأعرب سموّه عن صادق تعازيه ومواساته إلى أسرة وذوي الفقيد، راجياً المولى، عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله جميل الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء إلى جانب سموه، معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش،

والشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم، رئيس دائرة الأراضي والأملاك في دبي، والشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان الحاكم، والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي المدير العام لمكتب شؤون المواطنين، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.





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