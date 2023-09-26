الهلال يرافق النجمة إلى دور الـ16 لكأس خادم الحرمين الشريفين

تأهل فريقا الهلال والنجمة إلى دور الستة عشر من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم بعد أن حقق كلاهما الفوز اليوم الاثنين في دور الـ32.

وفاز الهلال على مضيفه الجبلين المنافس بالدرجة الأولى 1 /صفر كما فجر النجمة

المنافس بالدرجة الأولى مفاجأة كبيرة وتغلب على ضيفه الرائد 2 /1.

وعلى استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي،

يدين الهلال بالفضل في فوزه على الجبلين إلى لاعب وسطه البرتغالي روبن نيفيز الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 61.

وعلى ملعب إدارة التعليم بعنيزة، تقدم النجمة بهدفين حملا توقيع الغيني الحاج عثمان باري والبرازيلي آلان ليما كارييس في الدقيقتين 11 و13 ثم رد المغربي كريم البركاوي بهدف للرائد في الدقيقة

64.





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