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الإمارات تشارك في اجتماع مساعدي النواب العموم والمدعين العامين بدول التعاون

9/26/2023 3:04:16 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

شاركت النيابة العامة للدولة في الاجتماع الرابع عشر لأصحاب السعادة مساعدي النواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبر تقنية الاتصال المرئي.

وترأس وفد الدولة خلال الاجتماع المستشار سلطان إبراهيم الجويعد المحامي العام الأول بمشاركة هيثم علي عبد الله الحمادي المحامي العام بنيابة الفجيـرة الكلية وعبيد أحمد ربيع العبدولي مدير إدارة التعاون القضائي الدولي.

وتناول الاجتماع عدداً من الموضوعات المشتركة، أهمها مشروع قواعد حماية الطفل خلال مرحلة التحقيق، ومشروع قواعد السداد الفوري للجرائم ذات الطابع المالي والعقوبات المالية، ومشروع وثيقة أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في أعمال النيابة العامة وتنفيذ قواعد التعاون المشترك بين أجهزة النيابات العامة والادعاء العام، إضافة إلى جائزة حامد العثمان لأعضاء النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون.

كما ناقش الاجتماع تبادل التجارب الناجحة بين أجهزة النيابة العامة، إضافة إلى عرض تجارب النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واقترحت النيابة العامة للدولة عرض تجربتها في تصنيف الجرائم ورقمنة التشريعات الجزائية.

واتفق أصحاب السعادة على عدة توصيات لرفعها إلى الاجتماع الخامس عشر لأصحاب المعالي والسعادة النواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المزمع عقده في شهر أكتوبر المقبل 2023.

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