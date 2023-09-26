ناصر الخليفي يطمئن على صحة رئيس الأهلي المصري الذي يخضع للعلاج في فرنسا

حرص القطري ناصر الخليفي مالك ورئيس نادي باريس سان جيرمان علي الإطمئنان علي صحة محمود الخطيب رئيس نادي الأهلي المصري الذي يخضع للعلاج في فرنسا.

وذكر المركز الإعلامي للاهلي المصري اليوم الاثنين أن الخليفي حرص على التواصل والسؤال على حالة محمود الخطيب الصحية وأصر على دعوته لحضور الكلاسيكو الفرنسي بين باريس سان جيرمان ومارسيليا، ووجه محمود الخطيب الشكر والتحية للخليفي على تقديره ودعوته الكريمة، متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح.

وذكر المركز الإعلامي أن محمود الخطيب والمتواجد حاليًا بفرنسا في رحلة علاج، يخضع

لفحوصات طبية جديدة بعد تكرار "نوبة" الدوار التي تعرض لها أثناء تواجده في معسكر الفريق بالنمسا، وتسببت في سقوطه وتعرضه لجرح قطعي بالرأس

وأضاف أن رئيس الأهلي عرض

حالته خلال الساعات الماضية على العديد من كبار أطباء المخ والأعصاب، والأنف والأذن، وكذلك العنق، لمعرفة أسباب هذه الحالة، بعيدًا عن العلاج الذي يتلقاه منذ عام ونصف العام نتيجة الضغوط التي تعرض لها على مدار السنوات الماضية.





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