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كييف تعلن عن تدمير مستودع ذخيرة روسي

9/26/2023 3:04:15 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


أعلنت كييف عن وقوع انفجار كبير في موقع مصنع في منطقة لوهانسك التي تحتلها روسيا شرقي أوكرانيا اليوم الاثنين.

وأكد أرتيم ليسوهور الحاكم العسكري الأوكراني لمنطقة لوهانسك، على منصة تليجرام اليوم الاثنين، تفجير مستودع ذخيرة روسي بمنطقة صناعية في بلدة سوروكين.

وتقع بلدة سوروكين، التي كانت تعرف باسم كراسنودون إبان الحقبة السوفيتية، على مسافة أكثر من 100 كيلومتر خلف خط الجبهة، ونحو 10 كيلومترات فقط من الحدود مع روسيا.

وأظهرت عدة مقاطع فيديو مصورة نشرت على شبكة الإنترنت أعمدة من الدخان فوق البلدة وانفجارات تشبه الألعاب النارية مماثلة لانفجار الذخيرة بعد الانفجار الأول.


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