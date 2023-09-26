كييف تعلن عن تدمير مستودع ذخيرة روسي

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت كييف عن وقوع انفجار كبير في موقع مصنع في منطقة لوهانسك التي تحتلها روسيا شرقي أوكرانيا اليوم الاثنين.
وأكد أرتيم ليسوهور الحاكم العسكري الأوكراني لمنطقة لوهانسك، على منصة تليجرام اليوم الاثنين، تفجير مستودع ذخيرة روسي بمنطقة صناعية في بلدة سوروكين.
وتقع بلدة سوروكين، التي كانت تعرف باسم كراسنودون إبان الحقبة السوفيتية، على مسافة أكثر من 100 كيلومتر خلف خط الجبهة، ونحو 10 كيلومترات فقط من الحدود مع روسيا.
وأظهرت عدة مقاطع فيديو مصورة نشرت على شبكة الإنترنت أعمدة من الدخان فوق البلدة وانفجارات تشبه الألعاب النارية مماثلة لانفجار الذخيرة بعد الانفجار الأول.
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