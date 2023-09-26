واشنطن تعرض إقراض بولندا ملياري دولار لتحديث جيشها



أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الاثنين، منح بولندا قرضا بقيمة ملياري دولار، لدعم التحديث الدفاعي لوارسو.

وقال بيان وزارة الخارجية إن بولندا حليف "قوي" للولايات المتحدة، وأن "أمنها عامل حاسم في منظومة الدفاع الجماعي" عن الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي، وإن هذا التمويل مخصص لأهم شركاء واشنطن الأمنيين.

وأشارت الوزارة إلى أن الحكومة الأمريكية ستقدم لوارسو ايضا نحو 60 مليون دولار لتغطية تكلفة القرض في شكل تمويل عسكري أجنبي لدعم "المشتريات العاجلة من المواد والخدمات الدفاعية من الولايات المتحدة".



وتهدف المساعدات البالغة 60 مليون دولار إلى ضمان قدرة وارسو على تأمين شروط مواتية للقرض.

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