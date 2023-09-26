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مقتل طفلة وفقدان 18 بعد أمطار غزيرة في جواتيمالا

9/26/2023 3:04:15 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


قالت السلطات في جواتيمالا اليوم الاثنين إن الأمطار الغزيرة التي هطلت الليلة الماضية تسببت في فيضان نهر في العاصمة جواتيمالا سيتي مما أدى لمقتل طفلة وفقدان 18 آخرين.

وقالت وكالة كونريد الوطنية لمواجهة الكوارث في جواتيمالا إن ستة منازل جرفتها المياه بعد أن فاض نهر لاس فاكاس الذي يمر عبر جواتيمالا سيتي في منطقة تبعد نحو ثلاثة كيلومترات جنوبي وسط المدينة.

وقال كيفن إسكوبار، الفني الميداني في كونريد، للصحفيين إن رجال الإنقاذ "عثروا على جثة طفلة يتراوح عمرها بين ثلاث وخمس سنوات". وأضاف "فضلا عن ذلك، هناك تقارير عن 18 مفقودا، بينهم ثمانية بالغين وعشرة قصر".

وقالت كونريد إنها تواصل البحث عن المفقودين.

وتشر إحصاءات الوكالة إلى أن ما لا يقل عن 29 شخصا لقوا حتفهم بسبب الفيضانات في جواتيمالا خلال موسم الأمطار الحالي.

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