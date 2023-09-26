مقتل طفلة وفقدان 18 بعد أمطار غزيرة في جواتيمالا

(MENAFN
- Al-Bayan)
قالت السلطات في جواتيمالا اليوم الاثنين إن الأمطار الغزيرة التي هطلت الليلة الماضية تسببت في فيضان نهر في العاصمة جواتيمالا سيتي مما أدى لمقتل طفلة وفقدان 18 آخرين.
وقالت وكالة كونريد الوطنية لمواجهة الكوارث في جواتيمالا إن ستة منازل جرفتها المياه بعد أن فاض نهر لاس فاكاس الذي يمر عبر جواتيمالا سيتي في منطقة تبعد نحو ثلاثة كيلومترات جنوبي وسط المدينة.
وقال كيفن إسكوبار، الفني الميداني في كونريد، للصحفيين إن رجال الإنقاذ "عثروا على جثة طفلة يتراوح عمرها بين ثلاث وخمس سنوات". وأضاف "فضلا عن ذلك، هناك تقارير عن 18 مفقودا، بينهم ثمانية بالغين وعشرة قصر".
وقالت كونريد إنها تواصل البحث عن المفقودين.
وتشر إحصاءات الوكالة إلى أن ما لا يقل عن 29 شخصا لقوا حتفهم بسبب الفيضانات في جواتيمالا خلال موسم الأمطار الحالي.
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