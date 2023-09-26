مركز «سعيد» يستعرض الفرص وبرامج دعم المستثمرين في الشارقة

استضاف مركز الشارقة لخدمات المستثمرين «سعيد»، الأول من نوعه على صعيد دولة الإمارات والتابع لـمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة) فعاليات ملتقى «العودة لمزاولة الأعمال» الذي نظمه اليوم (الإثنين) بهدف تسليط الضوء على مزايا قطاع الأعمال في الشارقة، والخدمات والتسهيلات المتاحة لضمان نجاح المستثمرين في الإمارة.

واستعرض مركز «سعيد»، الآفاق الجديدة للقطاعات الاستراتيجية والناشئة في اقتصاد الشارقة، مؤكداً سهولة استفادة المستثمرين القائمين والجدد من هذه الفرص من خلال الحلول والخدمات التي يقدمها المركز تحت سقف واحد لتيسير معاملات الشركات والأفراد مع الجهات الحكومية والخاصة.

ويقدم المركز مجموعة من الخدمات المتكاملة كتسهيل تسجيل الشركات ومنح التراخيص وإصدار التأشيرات، والخدمات المصرفية، أو الإيجار، وتسهيل الوصول إلى المناطق الحرة الست في إمارة الشارقة، فمنذ تأسيسه في عام 2019، قدم المركز خدماته لأكثر من 3500 رجل أعمال وأكثر من 1200 مستثمر، وقدم تجارب استثنائية لتأسيس الأعمال وأصدر 35 رخصة تجارية و44 ترخيصاً جديداً لمزاولة أعمال خلال العام الجاري وحده، بالإضافة إلى توقيع 5 مذكرات تفاهم مع الجهات الحكومية و7 مذكرات مع الشركات الخاصة، لتعزيز قدراته على توفير خدمات متخصصة ذات كفاءة عالية من خلال استراتيجيته الداعمة والصديقة للمستثمرين.

35 خدمة

وفي كلمته خلال الملتقى، أكد سعادة محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لـ«مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر» (استثمر في الشارقة)، دور المكتب بوصفه الوكالة المعنية بالترويج للاستثمار في الشارقة، وتحدث عن استراتيجياته ومبادراته ومنها «مركز الشارقة لخدمات المستثمرين» «سعيد» لتسهيل تواصل المستثمرين مع المؤسسات والجهات ذات العلاقة بالاستثمار والأعمال.وتطرق المشرخ إلى قصص النجاح، ومنها الشركة العالمية الرائدة في مجال الزجاج التي أسست مقرات إنتاجها في منطقة الصجعة الصناعية بالشارقة، بدعم من مكتب «استثمر في الشارقة» الذي سهل تلبية احتياجاتها فيما يتعلق بالمتطلبات القانونية والمصرفية وإجراءات الاستيراد والتصدير، والموقع والإيجار.

بدوره، استعرض مروان صالح العجلة، مدير إدارة ترويج ودعم الاستثمار في «مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر» (استثمر في الشارقة)، دور المكتب في تحديد فرص الاستثمار وتقديم خدمات الإرشاد والتوجيه والاستشارات لتسهيل العملية الاستثمارية.

وسلط سيف محمد السويدي، مدير مركز الشارقة لخدمات المستثمرين «سعيد» الضوء على الخدمات المتكاملة التي يقدمها المكتب ضمن 12 فئة رئيسية و25 فئة فرعية لتيسير الرحلة الاستثمارية في الشارقة.

تنويع فرص الأعمال

واستضاف الملتقى عدداً من ممثلي المناطق الحرة في إمارة الشارقة، ومنهم محمد بني حماد مدير تطوير الأعمال والتسويق في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، وفراس صليبي، المدير التنفيذي لخدمة العملاء في مدينة الشارقة للإعلام (شمس)، ومهره البلغوني، مسؤول الشراكات في مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، الذين سلطوا الضوء على الفرص المتنوعة التي يمكن للحاضرين في الملتقى استكشافها في القطاعات التي تلبي اهتماماتهم.

يشار إلى أن الشارقة جذبت في العام 2022، ما يعادل 17 مليار و700 مليون درهم من الاستثمار الأجنبي المباشر، تتويجاً لجهود «مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر» (استثمر في الشارقة)، ومركز الشارقة لخدمات المستثمرين «سعيد»، التابع له، في توفير بيئة صديقة للمستثمرين، ومع ازدهار الشارقة وترسيخ مكانتها كمركز رئيسي للصناعة والتجارة والابتكار، يستمر المكتب بمساهمته التي تعكس التزامه بدعم المستثمرين ورواد الأعمال خلال رحلتهم نحو النجاح في الإمارة.