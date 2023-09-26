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تباين أداء الأسهم الأمريكية في انتظار البيانات الاقتصادية

9/26/2023 3:04:14 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تراجعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت اليوم الاثنين، إذ أدت المخاوف حيال الاستمرار في رفع أسعار الفائدة إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، بينما يترقب المستثمرون بيانات اقتصادية وتصريحات لصناع السياسة في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على مدى الأسبوع.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 56.25 نقطة أو 0.17%. بينما استقر المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعاً 2.44 نقطة أو 0.02، في حين استقر المؤشر ناسداك المجمع 11.27 نقطة أو 0.09%.

وارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.5%، حيث تم تداوله بالقرب من المستويات التي شوهدت آخر مرة في عام 2007 عندما ارتفع إلى 4.57%. وكان ارتفع في الآونة الأخيرة بأكثر من 7 نقاط أساس عند 4.519٪.

وقال آدم تورنكويست، كبير الاستراتيجيين الفنيين في LPL Financial: «مرة أخرى، أثبت التحرك في أسعار الفائدة أنه سريع للغاية، بحيث لا يمكن لأسواق الأسهم التعامل معه». «يثير الاختراق الأخير مسألة مدى ارتفاع العائدات - وهو سؤال مهم يمكن أن يستمر في التأثير على معنويات المخاطرة».

كما يراقب المستثمرون عن كثب التقدم المحرز في قرار الميزانية في واشنطن. أعرب المشرعون خلال عطلة نهاية الأسبوع عن علامات قليلة على التحرك بشأن صفقة من شأنها أن تبقي تمويل الحكومة الأمريكية للفترة المتبقية من السنة المالية.

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