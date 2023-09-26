«ملتقى الفجيرة الدولي للتعدين» ينطلق غداً بمشاركات عالمية

تنطلق غداً الدورة الثامنة من «ملتقى الفجيرة الدولي للتعدين»، الذي يقام برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، خلال الفترة من 26 - 28 سبتمبر الجاري، تحت شعار «استثمار تعديني... تنمية مستدامة» بمشاركة عدد كبير من الشركات المحلية والعالمية لاستكشاف الفرص ونقل التكنولوجيا الحديثة في مجال الصناعات التعدينية وتشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة، فضلاً عن وضع الحلول للتحديات التي تعترض سبيل نمو هذا القطاع.

وأعلنت شركة «الفجيرة لصناعات البناء»، إحدى أبرز الشركات الإماراتية المتخصصة عالمياً في قطاع مواد البناء، عن مشاركتها في فعاليات الدورة الثامنة من «ملتقى الفجيرة الدولي للتعدين»، وقال عبدالرزاق حسن الدجاني، المدير التنفيذي لشركة الفجيرة لصناعات البناء، إن مشاركة «الفجيرة لصناعات البناء» في الملتقى تعكس الالتزام الراسخ للشركة في تعزيز قطاع البناء والتعدين المستدام على الصعيد المحلي والعالمي، معرباً في الوقت نفسه عن اعتزازه بأن تكون الشركة جزءاً من هذا الحدث الكبير الذي يبرز قيم الابتكار والاستدامة والريادة في مجال التعدين.

وأكد أهمية الملتقى في المساهمة بتحقيق التنمية المستدامة في قطاع التعدين عبر تحسين كفاءة الطاقة في المنشآت التعدينية وترسيخ آليات الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية، بوصفه منصة مهمة وأحد المؤتمرات الدولية المتخصصة بالمنطقة لتبادل التجارب والخبرات.

وأضاف عبدالرزاق حسن الدجاني: يأتي ملتقانا هذا العام تحت شعار «استثمار تعديني... تنمية مستدامة»، ليؤكد للعالم أن دولة الإمارات آمنت منذ وقت مبكر بأن جوهر البناء والتطور قائم على ترسيخ وتعزيز جهود الاستثمار والتنمية المستدامة على كل المستويات، والتعامل مع التحديات التي قد تواجهها من خلال تقديم كل أشكال الدعم والتسهيلات والحلول المبتكرة.

وأكد أن إمارة الفجيرة في ظل التوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، تمضي قدماً نحو التطور والارتقاء ومواكبة المستجدات واستشراف المستقبل، مشيراً إلى أن شركة «الفجيرة لصناعات البناء»، تتشرف دائماً بحمل المسؤولية في دعم الاقتصاد الوطني على مستوى الرؤى والمبادرات والإنتاج والإسهامات النوعية والفاعلية، كما تسعى لمواكبة التطورات الحديثة والاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الخدمات وتحليل البيانات والارتقاء بالأداء الحكومي وتسريع الإنجاز وخلق بيئات عمل مبتكرة يكون لها دور كبير في استدامة عملية التطور في قطاعات البناء المختلفة.