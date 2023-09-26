«سيدات أعمال الإمارات» و«أون باسيف» يعززان استخدام الذكاء الاصطناعي

وقع مجلس سيدات أعمال الإمارات وشركة «أون باسيف» مذكرة تفاهم الشراكة الاستراتيجية في كابيتال كلوب بمركز دبي المالي العالمي، بحضور معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة وحميد بن سالم الأمين العام لاتحاد غرف الإمارات.

وتأتي مذكرة التفاهم تحت شعار (معاً نصنع المستقبل) وفي خطوة مهمة نحو تعزيز دور المرأة الإماراتية في المجتمع وخاصة رائدات الأعمال نحو تحقيق التنمية المستدامة، وفي سياق الاهتمام المتزايد بالذكاء الاصطناعي كونه واحدة من أهم التكنولوجيات المبتكرة في العصر الرقمي.



وقعت المذكرة المهندسة فريدة عبدالله العوضي رئيسة مجلس سيدات أعمال الإمارات، والمهندس محمد كمال الرئيس التنفيذي لشركة «أون باسيف»، وهي تهدف إلى العمل المشترك على تطبيقات مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، بغرض تحسين الكفاءة وزيادة الإنتاج وتوفير حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه رائدات الأعمال وبما يعزز مشاركتهن التنافسية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية عبر تقديم دعم تقني واستشاري.

من ناحيته تقدم عبدالله محمد المزروعي رئيس اتحاد غرف الإمارات آيات الشكر والعرفان إلى مقام سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، الرئيسة الفخرية لمجلس سيدات أعمال الإمارات «أم الإمارات» على دورها الداعم لقضايا المرأة الإماراتية وخاصة رائدات الأعمال منهن مشيراً إلى إطلاق سموها السياسة الوطنية لتمكين المرأة في دولة الإمارات 2023 –2031 والتي ستسهم في تعزيز مكانة المرأة ودورها في الاقتصاد الوطني.



وأشار إلى دور المجالس المحلية للمرأة في دعم مسيرة مجلس سيدات أعمال الإمارات مشيراً إلى قرب إصدار النظام الأساسي الحديث للمجلس والذي سيكون ملبياً تطلعات القيادة الرشيدة في النهوض بالمرأة في المجالات الاقتصادية كافة مؤكداً أن المرأة تحظى بأنواع الدعم كافة من قيادتنا الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله تعالى وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله تعالى وإخوانهما أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.



وأكدت فريدة العوضي أن المذكرة ستسهم في تقديم الدعم والموارد الضرورية لدعم مشروعات ريادة الأعمال التي تقودها النساء وزيادة فرصهن في القطاع الاقتصادي إذ سيتم تنظيم برامج تعليمية وتدريبية مشتركة لتطوير مهارات النساء وزيادة قدراتهن في مجموعة متنوعة من المجالات وخاصة تلك المتعلقة بالتكنولوجيا واستخدامات الذكاء الاصطناعي كما ستعمل المذكرة على تعزيز البحوث والتطوير في مجالات تهم رائدات الأعمال وتقديم الحلول المبتكرة.



وأفادت بأن مجال الذكاء الاصطناعي سيساعد رائدات الأعمال على استغلال هذه التكنولوجيا لتوسيع نطاق عملهن واستكشاف فرص جديدة كما سيسهم في تطوير منتجات وخدمات أكثر ابتكاراً وجدوى، إضافة إلى الإسهام في تقليل التكلفات.

وقالت إن هذا التعاون سيخلق بيئة تنافسية عبر تطبيق التكنولوجيا المتقدمة وتوجيه استراتيجيات النمو واتخاذ قرارات استثمارية أفضل فالتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون مفتاحاً لنجاح رائدات الأعمال في العصر الرقمي الحديث ويمكن أن يسهم بشكل كبير في تحقيق أهدافهن وتطوير مشروعاتهن بفعالية.

من جانبه أشار المهندس محمد كمال الرئيس التنفيذي لـ«أون باسيف» في كلمته إلى سعادته بتوقيع شراكة استراتيجية بين شركة «أون باسيف»، الشركة الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي ومجلس سيدات الأعمال الإماراتي، هذا المجلس الذي يعزز دور المرأة في تطوير المجتمع الإماراتي بالكامل، في ظل حرص الدولة وقياداتها الحكيمة على تمكين المرأة في شتى مجالات الحياة، وخاصة في مجال الأعمال، بما يعكس الاهتمام الكبير بتعزيز مكانة المرأة في المجتمع، فالمرأة الإماراتية شريك فاعل في النهضة الاقتصادية، من قيام الدولة وحتى الآن وإنجازاتها حديث العالم.