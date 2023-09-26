كوريا الشمالية تفتح حدودها بعد عزلة 3 سنوات

ستسمح كوريا الشمالية للمواطنين الأجانب بدخول البلاد اعتباراً من الاثنين، وفق ما أعلن الإعلام الرسمي الصيني، بعد عزلة مدفوعة بقيود كوفيد استمرت ثلاث سنوات.

وأغلقت كوريا الشمالية حدودها إلى حد كبير في وجه العالم منذ مطلع 2020 إثر وباء كوفيد، فمنعت حتى مواطنيها من الدخول.

لكن تُظهر مؤشرات هذا الشهر على أنها تعيد فتح الحدود، إذ سافر الزعيم كيم جونغ أون إلى روسيا، حيث التقى الرئيس فلاديمير بوتين، وأرسل رياضيين للمشاركة في الألعاب الآسيوية في هانغجو شرقي الصين.

وذكرت شبكة «سي سي تي في» الصينية الرسمية، اليوم، أن كوريا الشمالية أعلنت أنها ستسمح للأجانب بدخول أراضيها.

وأضاف التقرير أن الأجانب سيخضعون لفترة حجر صحي يومين لدى وصولهم.