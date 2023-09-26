حمدان بن محمد: إنجازاتنا في قطاع الفضاء تترجم رؤى قيادة الإمارات

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، أن إنجازات قطاع الفضاء تترجم رؤى قيادة دولة الإمارات.

وقال سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «إكس»: «التقيت اليوم رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي وفريق عمل مهمة "طموح زايد 2" في مركز محمد بن راشد للفضاء».

وأضاف سموه: «نبارك لسلطان إنجاز أطول مهمة فضائية عربية باقتدار ونبارك لفريق المركز تسجيلهم لإنجاز إماراتي وعربي جديد».

وتابع سموه: «إنجازاتنا في قطاع الفضاء تترجم رؤى قيادة دولة الإمارات في إطلاق مشاريع طموحة تدعم المجتمع العلمي العالمي، وبدعم قيادتنا وفكر شبابنا مستمرون في إطلاق مشاريع فضائية طموحة تخدم الإنسانية».

وقال سموه إن إنجازات المركز ودوره في دفع عملية التطور الكبيرة التي تشهدها دولة الإمارات في قطاع الفضاء، تترجم رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في إطلاق مشاريع طموحة في قطاع الفضاء تدعم المجتمع العلمي العالمي، مشيراً سموه إلى أن إنجاز رائد الفضاء سلطان النيادي لأطول مهمة في الفضاء في تاريخ العرب، يتوّج جهود نخبة من كوادرنا الوطنية في مركز محمد بن راشد للفضاء.

جاء ذلك خلال زيارة سموه مركز محمد بن راشد للفضاء، ولقائه رائد الفضاء سلطان النيادي وفريق عمل مهمة "طموح زايد 2"، حيث أثنى سموه على جهودهم في إنجاز هذه المهمة التاريخية، وقال سموه "إن مهمة "طموح زايد 2" ما هي إلا محطة في مسيرة الإنجازات المتلاحقة التي بدأها المركز منذ تأسيسه.. مستمرون في إطلاق مشاريع فضائية نوعية تخدم الإنسانية".

وأشاد سمو ولي عهد دبي بالشغف الكبير بالنجاح الذي لمسه من فريق عمل المركز، وقال " إن إصرار شبابنا يفتح الباب أمام آفاق جديدة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والتي تُعد بالغة الأهمية لمستقبل استكشاف الفضاء".

وأضاف سموه "أثبتت النجاحات الاستثنائية للمهام التي يشرف عليها مركز محمد بن راشد للفضاء أن لدينا فريق عمل قادر على إدارة مشاريع فضائية بالغة التطور.. كفاءاتنا الوطنية هي ثمرة إيمان قيادة دولة الإمارات بشباب الوطن.. وهو رهان كسبناه ونحصد نتائجه في امتلاك مركز فضاء فاعل على مستوى العالم".

وناقش سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، مع فريق عمل مهمة "طموح زايد 2"، الدور الحيوي لبرنامج الإمارات لرواد الفضاء ودور قطاع الفضاء في تعزيز الابتكار في دولة الإمارات، معرباً سموه عن أهمية الدعم الذي أولته قيادة دولة الإمارات لبرنامج استكشاف الفضاء، والذي أثمر وصولها إلى العالمية، مشيداً سموه بكفاءة ومهارة فريق مركز محمد بن راشد للفضاء ودوره في نجاح مهمة سلطان النيادي التي امتدت لـ 6 أشهر على متن محطة الفضاء الدولية.

واستمع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، لشرح من رائد الفضاء سلطان النيادي - بحضور رائد الفضاء هزاع المنصوري - عن الأنشطة والتجارب العلمية التي أجراها على متن محطة الفضاء الدولية والتي شملت مجالات متنوعة مثل: الدراسات الجينية للنباتات، ودراسات علوم الحياة، وتقنيات الاستكشاف، وديناميكيات السوائل، وعلوم المواد، ونمو بلورات البروتين إلى جانب التكنولوجيا المتقدمة المستخدمة بمجال الاستكشاف.

وختم سموه قائلاً: "فخورون برؤية رائد فضاء إماراتي يحقق مثل هذه الإنجازات الكبيرة، وهو ما يعزز مكانة الإمارات كلاعب أساسي في مجال استكشاف الفضاء على مستوى العالم.. هذه المهمة دليل على التزام الإمارات الثابت بدفع حدود المعارف الإنسانية بما يعود بالفائدة على البشرية".

يُذكر أن "مهمة طموح زايد 2" تعتبر محطة مهمة في سجل الإنجازات الاستثنائية لمركز محمد بن راشد للفضاء تحت رئاسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم للمركز، إذ يسعى إلى تنفيذ جملة من المهام المستقبلية والمشاريع الطموحة التي يقوم عليها فريق من الكوادر المواطنة من العلماء والمهندسين.