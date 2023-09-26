زيلينسكي يؤكد وصول دبابات «إبرامز» الأمريكية إلى أوكرانيا

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم، عبر تطبيق «تلغرام»، وصول أول دفعة من دبابات «إبرامز» الأمريكية إلى أوكرانيا تمهيداً لنشرها.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت عن تسليم ما مجموعه 31 دبابة قتالية من هذا الطراز إلى أوكرانيا.

ولم يذكر زيلينسكي تفاصيل عن عدد الدبابات الأمريكية التي وصلت بالفعل إلى أوكرانيا، وشكر الحلفاء على المساعدات العسكرية.

ومنذ اندلاع الحرب في أوكرانيا في فبراير 2022، بلغت المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا 43.9 مليار دولار، بحسب بيانات حكومية.

وفي الآونة الأخيرة، تمت الموافقة على إرسال أسلحة ومعدات من المخزونات العسكرية الأمريكية تبلغ قيمتها 128 مليون دولار.

ولم تشمل تلك الأسلحة نظام الصواريخ التكتيكية «أتاكمز» التي يصل مداها إلى 300 كيلومتر، والتي طلبتها كييف منذ فترة طويلة.