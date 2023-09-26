زيلينسكي يؤكد وصول دبابات «إبرامز» الأمريكية إلى أوكرانيا

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم، عبر تطبيق «تلغرام»، وصول أول دفعة من دبابات «إبرامز» الأمريكية إلى أوكرانيا تمهيداً لنشرها.
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت عن تسليم ما مجموعه 31 دبابة قتالية من هذا الطراز إلى أوكرانيا.
ولم يذكر زيلينسكي تفاصيل عن عدد الدبابات الأمريكية التي وصلت بالفعل إلى أوكرانيا، وشكر الحلفاء على المساعدات العسكرية.
ومنذ اندلاع الحرب في أوكرانيا في فبراير 2022، بلغت المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا 43.9 مليار دولار، بحسب بيانات حكومية.
وفي الآونة الأخيرة، تمت الموافقة على إرسال أسلحة ومعدات من المخزونات العسكرية الأمريكية تبلغ قيمتها 128 مليون دولار.
ولم تشمل تلك الأسلحة نظام الصواريخ التكتيكية «أتاكمز» التي يصل مداها إلى 300 كيلومتر، والتي طلبتها كييف منذ فترة طويلة.
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