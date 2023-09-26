محمد بن زايد: الإمارات حريصة على تعزيز جسور التواصل مع مختلف دول العالم

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"

حرص دولة الإمارات على توسيع قاعدة شراكاتها الاقتصادية والتنموية البناءة وتعزيز جسور التواصل مع مختلف دول العالم الصديقة انطلاقا من نهجها القائم على التعاون والمصالح المشتركة لما فيه الخير والنماء والازدهار لجميع شعوب العالم ودوله، جاء ذلك خلال تلقي سموه اليوم

اتصالاً هاتفياً من سانتياغو بينيا رئيس جمهورية الباراغواي الصديقة..

وبحث سموه ورئيس باراغواي خلال الاتصال

مختلف أوجه العلاقات بين البلدين وفرص تنمية التعاون ودفعه إلى الأمام خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والطاقة المتجددة والأمن الغذائي إضافة إلى التكنولوجيا والعمل المناخي وغيرها من المجالات الحيوية بما يدعم التنمية المستدامة في البلدين ويخدم مصالحهما المشتركة.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك إضافة إلى أهمية التعاون وتعزيز الجهود الهادفة إلى تحقيق الاستقرار والتنمية والازدهار في العالم لضمان بناء مستقبل أفضل للجميع.



وتطرق الاتصال إلى أهمية مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "cop 28" الذي تستضيفه دولة الإمارات نهاية العام الالحالي وفرص تعزيز التعاون بين البلدين في هذا الشأن..بجانب ضرورة تكثيف العمل الجماعي الدولي والتضامن لمواجهة تحديات التغير المناخي وتداعياته على جميع المستويات.

كما أعرب سموه ورئيس الباراغواي عن حرصهما المشترك على تعزيز علاقات الصداقة بين البلدين وفتح آفاق جديدة للتعاون في جميع المجالات في ظل الفرص الواعدة والإمكانيات المتوفرة لدى البلدين بما يحقق تطلعات شعبيهما نحو التطور والازدهار الاقتصادي المستدام.