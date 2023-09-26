منى المرّي تبحث تعزيز التعاون مع مجموعة الصين للإعلام

بحثت سعادة منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام رئيسة نادي دبي للصحافة، مع جيا بينغ، مدير قناة تلفزيون الصين الدولي، التابعة لمجموعة الصين للإعلام (CGTN) سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات العمل الإعلامي المختلفة لاسيما في مجال الإنتاج الدرامي والبرامجي.

وخلال اللقاء الذي جرى على هامش فعاليات المنتدى الإعلامي للشباب، الذي تم نظمه اليوم (الاثنين) نادي دبي للصحافة بتوجيهات ورعاية، سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، استعرضت سعادة منى المري مع مدير قناة تلفزيون الصين الدولي سبل تعزيز التعاون الثنائي في ضوء الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها التلفزيون الصيني في مجال الإنتاج الدرامي والبرامجي، وامتدادا لعلاقات التعاون الوثيقة التي تجمع دبي بجمهورية الصين الشعبية ضمن العديد من المجالات الاقتصادية والثقافية، بما يمثله تعزيز التعاون الإعلامي من تحقيق مزيد من التقارب الثقافي الصيني العربي على وجه العموم.

وأشادت سعادة منى المري بالتجربة الصينية في البث التلفزيوني باللغة العربية، مثمنة حرص مجموعة الصين للإعلام على تشغيل خدمة تلفزيونية ناطقة بالعربية، ومشيدة بهذه الخدمة النوعية وما تقدمه من برامج تسهم في إلقاء مزيد من الضوء على موضوعات تهم الجانبين العربي والصيني، وتخدم في تحقيق التقارب بين الثقافتين العربية والصينية، بما لهما من ثقل مستمد من حضارتين عريقتين يعدا من أقدم حضارات العالم.

وتناول اللقاء الجهود التي تقودها دبي في سبيل تعزيز صناعة الإعلام في محيطها العربي، وحرص دبي على أن يكون لها دور مؤثر في مد جسور التواصل وتفعيل الشراكات البناءة مع مؤسسات الإعلام الرائدة في مختلف أنحاء العالم، إيمانا بقيمة تلك الشراكات في دعم الأهداف الطموحة التي تسعى دبي لتحقيقها في مجال ريادة التطوير الإعلامي على الصعيدين المحلي والإقليمي.

وبحث اللقاء إمكانية إقامة شراكات في مجال الدراما التلفزيونية وإنتاج المحتوى الإعلامي وإيجاد آليات لتبادل المعرفة في المجالات الإعلامية المتنوعة، كما تمت مناقشة السبل التي يمكن من خلالها للمجتمع الإعلامي في دبي والصين الاستفادة من نقاط القوة والخبرة لدى بعضهما البعض لإنشاء محتوى يعكس جوهر الثقافتين العربية والصينية في مكانة الحضارتين على الصعيد العالمي.

من جانبه، قال جيا بينغ إن الاجتماع كان بمثابة حوار مثمر حول المبادرات التي يمكن أن تعزز الشراكة الصينية الإماراتية الأوسع في قطاع الإعلام، مشيرا إلى أن العلاقات المزدهرة بين دبي والصين تقدم نموذجاً لما يمكن أن يكون عليه التعاون في تعزيز فرص النمو في مشهد إعلامي عالمي سريع التطور، مؤكداً أن النقاش الذي تخلل الاجتماع يمهد لبناء قاعدة معرفية مشتركة يمكن أن تفيد وسائل الإعلام لدى الطرفين.

يذكر أن استراتيجية مجلس دبي للإعلام تتضمن في جانب مهم منها تعزيز التعاون والشراكات مع المؤسسات الإعلامية الرائدة على مستوى العالم من أجل تبادل المعارف والخبرات بما يصب في تعزيز قدرات إعلام دبي، ويخدم بصورة أوسع في تقديم إعلام عربي متطور يواكب ما يشهده العالم من تقدم كبير في المجال الإعلامي لاسيما على الصعيد التقني.