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قوة دفاع البحرين تنعى عدداً من رجالها

9/26/2023 3:04:10 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت
القيادة العامة لقوة دفاع البحرين عن مقتل ضابط وفرد وسقوط عدد من الجرحى على الحدود الجنوبية للسعودية ضمن القوات المشاركة في عمليات "عاصفة الحزم وإعادة الأمل"

وأصدرت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين البيان التالي : "تنعى قوة دفاع البحرين عددًا من رجالها البواسل الذين قدموا أرواحهم فداء للواجب الوطني المقدس، وتتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى "عائلات الشهداء الأبطال" سائلة الله تعالى "أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته مع الشهداء، والصديقين، والأبرار، وأن يلهم ذويهم الصبر،والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون، وأن يمن الله تعالى بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

حيث جرى صباح اليوم الاثنين 25 سبتمبر 2023م استشهاد ضابط وفرد وعدد من الجرحى من قوة الواجب التابعة لقوة دفاع البحرين خلال تأديتهم للواجب الوطني المقدس للدفاع عن الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية الشقيقة ضمن قوات التحالف العربي المشاركة في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل.

وجرى ذلك العمل الإرهابي الغادر بقيام الحوثيين بإرسال طائرات مسيرة هجومية على مواقع قوة الواجب البحرينية المرابطة بالحد الجنوبي على أرض المملكة العربية السعودية الشقيقة رغم وجود توقف للعمليات العسكرية بين أطراف الحرب في اليمن.

هذا وقد تم إرسال طائرة مع طاقم طبي متكامل لإخلاء الجرحى والمصابين والشهداء إلى أرض الوطن.

وتتقدم القيادة العامة لقوة دفاع البحرين بخالص العزاء والمواساة إلى عائلات الشهداء الابطال سائلة الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته مع الشهداء والصديقين والأبرار وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون، وأن يمن الله تعالى بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين".

MENAFN26092023000110011019ID1107140982

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