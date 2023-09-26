لطيفة بنت محمد: تمكين الشباب نهج راسخ لمحمد بن راشد

ضمن أعمال الدورة الأولى للمنتدى الإعلامي للشباب، الذي نظمه نادي دبي للصحافة، بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، اليوم (الاثنين) شهدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، عضو مجلس دبي، "الخلوة الإعلامية للشباب" الذي تم عقدها بإشراف مجلس دبي للإعلام بالتعاون مع مختبر دبي للتصميم والإبداع، بمشاركة 30 من طلاب وطالبات الإعلام لمناقشة الشباب واستعراض آرائهم حول قطاع الإعلام وما يطمحون له من آمال في المرحلة المقبلة.



وأكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد أن الاهتمام بالشباب وتمكينهم من المشاركة في مختلف القطاعات بهدف الاستفادة من أفكارهم المبدعة وتطلعاتهم الطموحة للمستقبل هو جزء أصيل من نهج راسخ أرساه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في منح الشباب كل الدعم والرعاية، إذ يتجلى هذا النهج في إعلان سموه عبر منصة "X" (تويتر سابقا) عن البحث عن وزير من الشباب يمثلهم وينقل رؤاهم ويتابع الملفات الحكومية التي تهمهم.



وأعربت سموها، على هامش الجلسة التي حضرها معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، عن تقديرها لفكرة المنتدى الإعلامي للشباب والذي يواكب توجهات دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة في الاهتمام بالشباب وإحاطتهم بكل سبل التشجيع والرعاية، وتفعيل الأفكار والمبادرات التي من شأنها زيادة مساحة دور الشباب في صنع المستقبل المنشود ضمن مختلف القطاعات، وما يعكسه المنتدى من مكانة دبي كمركز محوري لصناعة الإعلام وللحركة الإبداعية في المنطقة على وجه العموم، بما يتضمنه من حوارات ملهمة تسعى لتحفيز جيل الشباب على التميز في المجال الإعلامي وأن يكونوا مصدر للإبداع في الإعلام العربي للوصول به إلى مستويات جديدة من التميز.



وعن نتائج الخلوة، أكد مجلس دبي للإعلام تقديره لما أثمرته من أفكار وتوصيات قدمها الشباب المشاركون في الخلوة والتي تصدرت فعاليات المنتدى الإعلامي للشباب في أولى دوراته لما اتسمت به تلك الأفكار من ملامسة للواقع الإعلامي الراهن وتعبير عما يدور في ذهن الشباب من رؤى لمستقبل الإعلام الذي سيشاركون في صنعه.



وجاء تنظيم الخلوة في إطار حرص المجلس على توسيع دائرة مشاركة الشباب في جهود تطوير إعلام دبي، وإشراكهم في إيجاد الأفكار التي تدعم طلاب وطالبات الإعلام سواء خلال مرحلة دراستهم الجامعية وكذلك عبر التدريب المهني، والتعرف على آراء الجيل الجديد من الإعلاميين والذين يشكلون العنصر الأهم في معادلة بناء مستقبل الإعلام، والاقتراب أكثر من أفكارهم وتصوراتهم لما يجب أن يكون عليه إعلام المستقبل الذي سيشاركون في صنعه،

ورؤيتهم لنقاط التراجع التي يجب معالجتها خاصة ما يتعلق منها بتقليص فرصهم في المساهمة الملموسة في القطاع، ونقاط القوة التي يجب التركيز عليها من أجال بناء إعلام يواكب التطورات السريعة الحاصلة في العالم على كافة المستويات، لاسيما على صعيد التطور التكنولوجي هائل السرعة.



تمكين المواهب الإعلامية



وأعربت أمل بن شبيب، المدير التنفيذي لمختبر دبي للتصميم عضو مجلس دبي للإعلام، عن اعتزاز المختبر بالمساهمة في المنتدى الإعلامي للشباب في أولى دوراته، بما يحمله من هدف استراتيجي يتمثل في تعزيز مشاركة الشباب وتواجدهم الفاعل في القطاع الإعلامي وقالت: "جاء تصميم الخلوة للوقوف على أهم المتطلبات اللازمة لتمكين المواهب الإعلامية الشابة وتزويدهم بالمهارات والأفكار الضرورية لمواكبة التحولات السريعة في المجال الإعلامي، ليكونوا مشاركين في صنع مستقبله. فالشباب يحتاجون إلى اكتساب الأساس القوي للمعرفة اللازمة للتعامل مع مختلف عناصر المشهد الإعلامي سريع التحول، وركزنا في تصميم الخلوة على إيجاد مساحة تعزز الإبداع والابتكار والعقلية المنفتحة على المستقبل، ما يسمح باستكشاف حلول جديدة تلبي احتياجات الجيل الجديد من الإعلاميين.



ريادة التطوير



من جانبها، وجّهت حمدة النجار، عضو اللجنة التنظيمية للمنتدى الإعلامي للشباب الشكر لمختبر دبي للتصميم لما قام به من جهد في إعداد تصور وتصميم الخلوة بالأسلوب الذي يخدم أهدافها الأساسية وقالت: "يحتاج الإعلاميون الشباب، باعتبارهم قادة القطاع في المستقبل، إلى مهارات ومعارف واسعة التنوع للتكيف مع المتغيرات التكنولوجية الكبيرة الناجمة عن الاعتماد المتزايد على وسائل الإعلام الجديدة والتقنيات المتطورة ومن أهمها الذكاء الاصطناعي، وغيرها من التقنيات التي صاحبت الثورة الصناعية الرابعة. وهذه الخلوة تعبر عن جانب مهم من استراتيجيتنا الرامية لتأهيل الشباب على النحو الأمثل لريادة مسيرة التطوير الإعلامي، ونحن حريصون على الاستثمار في هذا الجهد المهم ليكون محترفو الإعلام الناشئون مشاركين بفاعلية وبصورة مؤثرة في تشكيل

المشهد الإعلامي في المنطقة".

ثلاثة محاور



وأكدت سعادة نهال بدري، الأمين العام لمجلس دبي للإعلام حرص مجلس دبي للإعلام على وضع الشباب في المكان الملائم على خريطة صناعة الإعلام وفي مقدمة جهود تطويرها سواء على مستوى دولة الإمارات، أو من خلال التعاون العابر للحدود لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي على صعيد العمل الإعلامي العربي بصورة عامة، وأشارت إلى أن الأفكار التي تم طرحها خلال الخلوة ركّزت على كيفية إعداد جيل إعلامي شاب يشارك في صنع مستقبل الإعلام ويواكب التطور السريع في الساحة الإعلامية، وقالت : "نقاشات الخلوة الإعلامية للشباب ركزت على ثلاثة محاور أساسية أولها محور الاحتفاء بالشباب، وكيف يمكن تحقيق ذلك، وما هو أثر الاحتفاء بشباب الإعلاميين وإبداعاتهم على قطاع الإعلام، كذلك ما هو أثر الاحتفاء بالمواهب المبدعة في المجال الإعلامي على أقرانهم من الشباب كحافز لهم أن يتبعوا نهجهم في التميز الإعلامي.



وأضافت بدري: "ركزت الخلوة في محورها الثاني على أهمية حصول الكادر الإعلامي الشاب، من طلبة وخريجي كليات الإعلام، على فرص للتدريب العملي في المؤسسات الإعلامية لما لذلك من أثر في توسيع فرص العمل أمام الشباب في هذا المجال، في حين تناول المحور الثالث من محاور الخلوة أهمية التواصل مع الشباب في سن مبكر وقبل التحاقهم بمرحلة الدراسة الجامعية لإطلاعهم على الفرص التي يوفرها قطاع الإعلام".



تعاون



وكشف مجلس دبي للإعلام أنه حريص على التعاون المؤسسات الإعلامية، من أجل تأكيد فرص تأهيل الشباب وتمكينهم من إثبات جدارتهم ومواهبهم في المجال الإعلامي، وإشراك القطاع الخاص في إعداد جيل شاب على قدر كبير من الجاهزية لريادة تطوير

مختلف مساراته الصحافية والتلفزيونية وكذلك الإعلام الجديد وفي نطاقه الرقمي.



كذلك أكد مجلس دبي للإعلام أن تثقيف الأجيال الجديدة بأهمية قطاع الإعلام وما يتيحه من فرص مطلب مهم من أجل تحفيز الشباب في سن مبكرة على اعتبار دراسة الإعلام بين الخيارات المفضلة لديهم ليكون مجال تخصصهم مع دخولهم إلى معترك الحياة العملية، حيث دارات بعض الأفكار المطروحة خلال الخلوة حول نفس الموضوع، وأعرب الشباب عن أملهم في أن يكون هناك مبادرات تخدم هذا الهدف وبما يصب في خدمة القطاع بصورة عامة.



وجاء تنظيم الخلوة الإعلامية للشباب كأحد المكونات الرئيسية للمنتدى الإعلامي للشباب مع انطلاق دورته الأولى والتي ضمت سلسلة من الجلسات المُلهِمة، في مقدمتها حديث معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، إضافة إلى جلسات ضمّت نخبة من أصحاب التجارب المُلهِمة في المجال الإعلامي، وورش عمل تخصصية علاوة على جلسات "المستر كلاس" التي تعاون فيها المنتدى مع اثنتين من كبريات الشركات العالمية في مجال الإعلام الجديد وهما "نتفليكس" و"تيك توك"، حيث تركزت نقاشات المنتدى المقومات الواجب توافرها لإعداد جيل جديد من الإعلاميين الشباب القادرين على ريادة مسيرة التطوير الإعلامي في المنطقة عبر امتلاك الأدوات والمهارات المهنية والإبداعية اللازمة في مشهد إعلامي سريع النمو والتغيّر.











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