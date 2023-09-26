تألق «فتيات الشارقة» في «الإمارات للشطرنج»

حققت لاعبات نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة إنجازاً جديداً يضاف إلى رصيد النادي من الإنجازات على المستوى المحلي، وذلك في بطولة الإمارات الفردية للشطرنج، التي اختتمت بنادي دبي للشطرنج والثقافة، بعدما أحرزت عهود عيسى، لاعبة النادي، المركز الأول والميدالية الذهبية في فئة الإناث تحت 20 سنة، وجاءت الصدارة برصيد 6.5 نقاط، في 7 جولات، وتفوقت على جميع لاعبات الأندية، بينما حققت عنود عيسى، لاعبة النادي، المركز الثاني والميدالية الفضية في فئة السيدات، بعدما سجلت «7.5 نقاط»، في 9 جولات.

تميز

كما حقق عدد من لاعبات النادي مراكز متميزة، منهن أبرار المازمي، التي تساوت على المركز الثالث برصيد 5 نقاط، وجاءت في المركز الخامس بكسر التعادل، ومريم المعيني، السادس برصيد 4 نقاط، إضافة إلى الأداء المميز لعدد من اللاعبات.

وأعربت نجلاء الشامسي، رئيس مجلس إدارة النادي، عن سعادتها بما حققته لاعبات النادي في بطولة الإمارات الفردية، والتواجد في الصدارة في الفئتين السيدات والإناث تحت 20 سنة، وقالت: «ما تحقق نتاج عمل كبير، سواء من مجلس إدارة النادي أو الأجهزة الفنية والإدارية بالنادي، ودعم أولياء الأمور الذين يقفون خلف هذه الإنجازات، ولعل الفوز بالبطولات المحلية يحفز اللاعبات لتحقيق مزيد من الإنجازات، خاصة أن مثل هذه البطولات لها أهداف كثيرة بخلاف البحث عن الصدارة».

وأضافت: «الفوز بالميداليات وتصدر البطولات يمثل مسؤولية كبيرة، ليس فقط على اللاعبات، بل على الأجهزة الفنية وإدارة النادي، من أجل مواصلة السير في طريق التقدم والإنجازات، ليس فقط على المستوى المحلي، بل أيضاً البطولات الدولية، وهناك هدف أسمى، هو دعم المنتخبات الوطنية؛ كون الأندية تمثل الرافد الأساسي للمنتخبات».

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