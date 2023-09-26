تألق «فتيات الشارقة» في «الإمارات للشطرنج»

(MENAFN
- Al-Bayan)
حققت لاعبات نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة إنجازاً جديداً يضاف إلى رصيد النادي من الإنجازات على المستوى المحلي، وذلك في بطولة الإمارات الفردية للشطرنج، التي اختتمت بنادي دبي للشطرنج والثقافة، بعدما أحرزت عهود عيسى، لاعبة النادي، المركز الأول والميدالية الذهبية في فئة الإناث تحت 20 سنة، وجاءت الصدارة برصيد 6.5 نقاط، في 7 جولات، وتفوقت على جميع لاعبات الأندية، بينما حققت عنود عيسى، لاعبة النادي، المركز الثاني والميدالية الفضية في فئة السيدات، بعدما سجلت «7.5 نقاط»، في 9 جولات.
تميز
كما حقق عدد من لاعبات النادي مراكز متميزة، منهن أبرار المازمي، التي تساوت على المركز الثالث برصيد 5 نقاط، وجاءت في المركز الخامس بكسر التعادل، ومريم المعيني، السادس برصيد 4 نقاط، إضافة إلى الأداء المميز لعدد من اللاعبات.
وأعربت نجلاء الشامسي، رئيس مجلس إدارة النادي، عن سعادتها بما حققته لاعبات النادي في بطولة الإمارات الفردية، والتواجد في الصدارة في الفئتين السيدات والإناث تحت 20 سنة، وقالت: «ما تحقق نتاج عمل كبير، سواء من مجلس إدارة النادي أو الأجهزة الفنية والإدارية بالنادي، ودعم أولياء الأمور الذين يقفون خلف هذه الإنجازات، ولعل الفوز بالبطولات المحلية يحفز اللاعبات لتحقيق مزيد من الإنجازات، خاصة أن مثل هذه البطولات لها أهداف كثيرة بخلاف البحث عن الصدارة».
وأضافت: «الفوز بالميداليات وتصدر البطولات يمثل مسؤولية كبيرة، ليس فقط على اللاعبات، بل على الأجهزة الفنية وإدارة النادي، من أجل مواصلة السير في طريق التقدم والإنجازات، ليس فقط على المستوى المحلي، بل أيضاً البطولات الدولية، وهناك هدف أسمى، هو دعم المنتخبات الوطنية؛ كون الأندية تمثل الرافد الأساسي للمنتخبات».
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