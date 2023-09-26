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11 محترفا في قائمة منتخب مصر لمباراتي زامبيا والجزائر بالإمارات

9/26/2023 3:04:09 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن الجهاز الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا عن القائمة الأولية للاعبين المحترفين، وتضم ١١ لاعبا.

ويأتي ذلك استعدادا لمعسكر المنتخب في الإمارات، المقرر في الفترة ما بين التاسع و17 من أكتوبر المقبل، ويتخلله مباراتان وديتان أمام زامبيا والجزائر يومي 12 و16 أكتوبر، على الترتيب.

وذكر اتحاد كرة القدم المصري عبر صفحته الرسمية بموقع شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الاثنين أن القائمة الأولية للمحترفين تضم محمد صلاح ومحمد النني ومحمود حسن "تريزيجيه" وطارق حامد وأحمد حسن "كوكا" ومصطفى محمد وعمر مرموش وحمدي فتحي ومحمد شريف وسام مرسي واحمد حمدي .

وأعلن مجلس أبوظبي الرياضي طرح تذاكر مباراتي منتخب مصر الوديتين أمام زامبيا والجزائر خلال معسكره بالعين على ملعب استاد هزاع بن زايد.

وتأتي إقامة المعسكر بمدينة العين في إطار التعاون القائم بين اتحاد الكرة المصري ومجلس أبوظبي الرياضي.

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