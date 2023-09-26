11 محترفا في قائمة منتخب مصر لمباراتي زامبيا والجزائر بالإمارات

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن الجهاز الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا عن القائمة الأولية للاعبين المحترفين، وتضم ١١ لاعبا.
ويأتي ذلك استعدادا لمعسكر المنتخب في الإمارات، المقرر في الفترة ما بين التاسع و17 من أكتوبر المقبل، ويتخلله مباراتان وديتان أمام زامبيا والجزائر يومي 12 و16 أكتوبر، على الترتيب.
وذكر اتحاد كرة القدم المصري عبر صفحته الرسمية بموقع شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الاثنين أن القائمة الأولية للمحترفين تضم محمد صلاح ومحمد النني ومحمود حسن "تريزيجيه" وطارق حامد وأحمد حسن "كوكا" ومصطفى محمد وعمر مرموش وحمدي فتحي ومحمد شريف وسام مرسي واحمد حمدي .
وأعلن مجلس أبوظبي الرياضي طرح تذاكر مباراتي منتخب مصر الوديتين أمام زامبيا والجزائر خلال معسكره بالعين على ملعب استاد هزاع بن زايد.
وتأتي إقامة المعسكر بمدينة العين في إطار التعاون القائم بين اتحاد الكرة المصري ومجلس أبوظبي الرياضي.
تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز
MENAFN26092023000110011019ID1107140978
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.