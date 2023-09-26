Tuesday, 26 September 2023 11:52 GMT

إيلون ماسك يكشف عن «أوبتيموس».. رجل آلي يمارس اليوغا

9/26/2023 3:04:09 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشف رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك عن الرجل الآلي الجديد «أوبتيموس» من إنتاج شركة تسلا، وقدراته على التفكير السليم واختيار الألوان والمنطقية في الترتيب، وذلك في فيديو بثه مالك «إكس» في تدوينة عبر منصته.

وعرض ماسك في الفيديو قدرة الروبوت الجديد على ممارسة الرياضة والحركات السريعة، وأيضاً قدرة على ممارسة اليوغا، و رد الفعل بشكل شبه آدمي باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وأكد ماسك، الذي يملك أيضاً شركتي تسلا وسبيس إكس،
أن الروبوت سيكون مساعداً للإنسان في الأعمال اليومية، وسيطرح في الأسواق في حدود 20 ألف دولار للروبوت الواحد، قائلاً: «هدفنا أن يكون الإنسان الآلي أوبتيموس جاهزاً للأسواق في أقرب وقت، ويكون قادراً على أداء المهام بنجاح».

وتفاعل العديد من رواد التواصل الاجتماعي مع فيديو ماسك، بسبب تشابه الرجل الآلي في الفيديو مع الإنسان الآلي في فيلم «آي روبوت»، من بطولة النجم الأمريكي ويل سميث، والذي يظهر تطور الإنسان الآلي ورغبته في احتلال العالم، ونتيجة للتشابه مع الروبوت «سولي» بطل الفيلم الأمريكي، سخرت معظم التعليقات من الروبوت معتبرين أنه بداية لاحتلال الروبوتات للعالم، خاصة لكون الروبوت في الفيلم أيضاً كان الهدف منه مساعدة الإنسان في الأعمال اليومية.


MENAFN26092023000110011019ID1107140976

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث