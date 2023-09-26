2.5 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم أكثر من 2.5 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 399 مبايعة بقيمة 2.3 مليار درهم منها 93 مبايعة للأراضي بقيمة 1.59 مليار درهم و306 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 714.8 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 501.81 مليون درهم في منطقة الوصل تليها مبايعة بقيمة 450 مليون درهم في منطقة المركز التجاري الأولى تليها مبايعة بقيمة 42.39 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الثالثة.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 48 مبايعة بقيمة 374.57 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 16 مبايعة بقيمة 29.12 مليون درهم وثالثة في وادي الصفا 3 بتسجيلها 8 مبايعات بقيمة 63.03 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 60 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3 وأخيرا مبايعة بقيمة 20.5 مليون درهم في منطقة المركاض.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 32 مبايعة بقيمة 31.74 مليون درهم وتلتها منطقة ورسان الأولى بتسجيلها 25 مبايعة بقيمة 10.54 مليون درهم وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 19 مبايعة بقيمة 24.58 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 221.58 مليون درهم منها 24 رهن أراض بقيمة 52.74 مليون درهم و103 رهن فلل وشقق بقيمة 168.83 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة جبل علي الصناعية الأولى بقيمة 28 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الخامسة بقيمة 23.08 مليون درهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز