دبي تستضيف مؤتمر التميز في رعاية الأورام 6 أكتوبر

تستضيف دبي خلال الفترة من 6 إلى 8 أكتوبر المقبل فعاليات مؤتمر ومعرض التميز في رعاية الأورامEIOC

2023 ، بمشاركة نخبة من الخبراء في تخصصات متعددة بمجال علاج وتشخيص مرض السرطان وسبل الوقاية منه.

ويعتبر المؤتمر منبراً أساسياً لمواجهة التحديات المتنامية، حيث يجمع 28 منظمة متخصصة، وأكثر من 200 متحدث من الخبراء من مختلف التخصصات، ويقدم مجموعة شاملة من 10 جلسات علمية تهدف إلى مشاركة الخبرات وتعزيز سبل التعاون.

وتشير التقديرات إلى وجود نحو 20 مليون إصابة جديدة بمرض السرطان سنوياً، ومن المتوقع أن ترتفع هذه الأرقام بنسبة تصل إلى 60% خلال العقدين القادمين، ويؤدي هذا الارتفاع المتوقع إلى مزيد من الضغوط على المجتمعات وأنظمة الرعاية الصحية، ومن هذا المنطلق يأتي الدور المحوري لمؤتمر التميز في رعاية الأورام الذي يعقد سنوياً.

ويسعى المؤتمر، مع التطور المستمر في مجال علم الأورام، لتقديم منصة تساهم في تعزيز وصول مقدمي الرعاية الصحية إلى المعلومات بهدف ضمان تقديم أفضل رعاية للمرضى، وتناقش الجلسات آخر ما توصلت إليه العلوم في تخصصات سرطان الثدي وسرطان الرئة وعلم المناعة الوراثي وسرطان الجهاز الهضمي وعلم الأورام الجزيئية والعديد من المواضيع الأخرى.

وقالت الدكتورة شاهينة داوود رئيسة مؤتمر التميز في علاج الأورام، إن الدورة الحالية تسلط الضوء على النهج الرائد الذي تتبعه الدولة في مكافحة مرض السرطان من خلال إبراز الجهود المستمرة لتنفيذ الإستراتيجيات والمبادرات التي تهدف إلى تقليل معدلات الإصابة بمرض السرطان، والتي تحقق تقدماً ملموساً يدفعنا للاستمرار في البحث العلمي بالإضافة إلى تبادل الآراء والنقاشات من أجل تحقيق أهدافنا في محاربة هذا المرض.

وتتميز دورة العام الحالي بإطلاق مبادرة "القادة الصغار في علم الأورام"، بهدف إتاحة الفرصة أمام القادة الصغار في مجال علم الأورام لعرض أبحاثهم، ومن المقرر أن تُعقد هذه المبادرة في اليوم الأول من المؤتمر، وتتضمن جلسة تعليمية يشارك فيها العديد من المتقدمين من 13 دولة حول العالم، حيث تعد هذه المبادرة منصة للابتكارات المستقبلية.

ويقام مؤتمر التميز في علاج الأورام بتنظيم من شركة اندكس للمؤتمرات والمعارض - عضو في اندكس القابضة بدعم من هيئة الصحة بدبي، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، بالتعاون مع الرابطة العربية لجراحي المسالك البولية والتناسلية (AAU)، والمدرسة العربية لجراحة المسالك البولية (ASU)، والاتحاد الدولي لجمعيات أورام الرأس والعنق (IFHNOS).