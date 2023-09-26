أوكرانيا تؤكد مقتل قائد الأسطول الروسي

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم، أنه قتل قائد الأسطول الروسي في البحر الأسود في ضربة الجمعة على مقرّ البحرية في سيباستوبول في شبه جزيرة القرم.

وقالت القوات الأوكرانية الخاصة على «تلغرام»: «قُتل 34 ضابطاً، بينهم قائد الأسطول الروسي في البحر الأسود» بعد ضربة صاروخية.

وأضافت" «أُصيب 105 آخرون، والأضرار في مبنى المقرّ لا يُمكن إصلاحها».

من جانبها، لفتت روسيا، الجمعة، إلى أن عسكرياً واحداً فُقد بعد الهجوم الذي ألحق أضراراً كبيرة بمقر البحرية الروسية في البحر الأسود.