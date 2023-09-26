بطولة فرنسا: انسجام حكيمي وإنريكي خارج الملعب يؤتي ثماره داخله

مصطفى المنجاوي رغم التراشق الكلامي "المرح" بينهما، شفى المدافع الدولي المغربي أشرف حكيمي غليل مدربه الإسباني لويس إنريكي بتألقه اللافت في الكلاسيكو أمام مرسيليا (4-0) الاحد في الدوري الفرنسي لكرة القدم، مؤكداً على أرضية الملعب الانسجام الكبير مع مدرّبه.

عشية المباراة، لم يخجل أنريكي من قول إن حكيمي يسخر منه دائماً كلما تحدثا عن مباراة المنتخبين المغربي والإسباني في مونديال قطر (فاز اسود الاطلس بركلات الترجيح في ثمن النهائي)، مضيفاً "هذا وارد في كرة القدم، يجب أن تعرف كيف تفوز وكيف تقبل الخسارة".

- يقدِّم أكثر بكثير من أي لاعب -

كان إنريكي تحت الضغط أمام مرسيليا في بارك دي برانس خصوصاً أنه خسر المباراة السابقة على الملعب ذاته في الدوري أمام نيس (2-3)، فأشفى غليله حكيمي بتسجيله هدفاً رائعاً ومساهمته في الثاني كاشفاً عن نشاطه الكبير وحيويته في أرضية الملعب حيث كان الأعلى نقاطاً بين جميع اللاعبين (8).

قال عنه أنريكي عقب المباراة "يقدّم حكيمي أكثر بكثير من أي لاعب آخر على الجهة اليمنى من الملعب. إنه مدافع أيمن، ولكن ليس هذا فقط. إنه لاعب خط وسط ومهاجم. وقد أثبت ذلك خلال المباريات الأخيرة".

وأضاف "إنها فرصة للمدرب أن يكون لديه لاعب بهذه الجودة وبهذه المساهمة الفعالة تحت قيادته".

وافتتح حكيمي (24 عاماً) التسجيل من ركلة حرة مباشرة من خارج المنطقة سددها قوية رائعة بيمناه وأسكنها الزاوية اليسرى للحارس الاسباني باو لوبيس (8).

كان حكيمي محظوظاً شيئاً ما لعدم تواجد زميله وصديقه قائد سان جرمان النجم كيليان مبابي، حيث كان وقتها خارج الملعب لتلقي العلاج بسبب إصابة في الكاحل الأيسر كانت سبباً في الركلة الحرة المباشرة، اثر تدخل من المدافع الارجنتيني ليوناردو باليردي.

وكان حكيمي وراء الهدف الثاني لنادي العاصمة عندما سدّد كرة قوية بيمناه من خارج المنطقة، ارتدت من القائم الايمن وقدم الحارس لوبيس وتهيأت أمام راندال كولو مواني الذي تابعها داخل المرمى الخالي (37).

لكن أنريكي لم يبخسه حقه بقوله "أشرف لاعب يتمتع بجودة تسديد رائعة. ويمارس الكثير في هذا المجال في التدريبات".

كان هدف حكيمي في مرمى مرسيليا الثالث له هذا الموسم في مختلف المسابقات والثاني توالياً بعد هدفه في مرمى فريقه السابق بوروسيا دورتموند الألماني (2-0) الثلاثاء في الجولة الافتتاحية لدور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا. كان الهدف الأول في مرمى ليون (4-1) في الدوري.

- مهام جديدة -

بات خريج أكاديمية ريال مدريد الإسباني على بعد هدفين من أفضل غلة تهديفية له بألوان سان جرمان وكانت في موسمه الثاني معه الموسم الماضي (5 اهداف مع 5 تمريرات حاسمة)، بعدما سجل 4 اهداف مع ست تمريرات حاسمة في الاول (2021-2022).

وتبقى أفضل غلة تهديفية في مسيرته الاحترافية مع الاندية التي دافع عن ألوانها 9 أهداف مع 10 تمريرات حاسمة في موسمه الثاني والأخير مع بوروسيا دورتموند (2019-2020)، وبعدها 7 أهداف مع 9 تمريرات حاسمة في موسمه الوحيد مع إنتر الإيطالي (2020-2021).

تنفس حكيمي الصعداء هذا الموسم بعد رحيل النجم الارجنتيني ليونيل ميسي والتعاقد مع أنريكي الذي يعتمد أسلوباً تكتيكياً بمشاركة جميع اللاعبين في الدفاع كما الهجوم، ومنحه حرية كبيرة للاعبين على أرضية الملعب خصوصا من الناحية الهجومية.

أقرّ أفضل لاعب ناشئ في إفريقيا لعامي 2018 و2019 في تصريحات صحافية "إنريكي يطلب مني التواجد أكثر في عمق الملعب، وأن أشارك في الهجمات بشكل أكبر. يطلب مني أيضا الاستحواذ على الكرة أكثر".

واضاف "عموما، لدي ثقة كبيرة في نفسي، وأتمنى الاستمرار بالمعدل نفسه".

لا تقتصر موهبته فقط على سرعته الهائلة وتألقه في المراوغات الفردية، إذ إنه قادرٌ على شغل مراكز عدة على الرواق الايمن، أكان كجناح أو كظهير مع مهام دفاعية أكبر. وأينما حل أو ارتحل، يترك بصماته وتنهال عليه الإشادات سواء من مدربيه أو زملائه.

قال عنه مدربه السويسري في بوروسيا دورتموند لوسيان فافر "حكيمي في كل مكان. أرفع القبعة له. يهز الشباك ويمرر الكرات الحاسمة"، فيما صرَّح قائده السابق في "سيغنال إيدونا بارك" ماركو رويس "إنه سريع جداً، هو سلاح دائم".

وأكد مدربه في إنتر ميلان أنتونيو كونتي على أنه "استثمار" مهم للنادي وقتها، ومشدّداً في الوقت ذاته على "أنه لديه إمكانات هائلة".



